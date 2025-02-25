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獨／新光三越啟動全台5處第二賣場「台中在世貿」 廠商通知信曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越台中中港店「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。圖／新光三越提供

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，今天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二賣場地點，其中包括台中、台北和台南地區總計五處地點。

在台中地區是台中世貿中心展覽一館，時間分別是3月1號到11號以及3月18號到31號。

台北地區分別是在新光三越信義新天地A9館9樓，和台北南西店一館9樓。信義新天地時間是3月6號到3月18號；南西店時間是3月5號到3月23號。

台南地區是在新光三越台南新天地本館6樓，時間是3月4號到3月26號。

記者也接到台中世貿等相關單位證實，新光三越即將會進行台中世貿展開第二賣場的布置等工作。

新光三越懇切感謝廠商們的合作，如果有其他需求或者是想法也歡迎他們提供給新光三越，他們會以最嚴謹的態度，處理後續相關善後以及增進工作。

新光三越百貨致函合作廠商，啟動第二賣場合作計劃。圖/讀者提供
新光三越百貨致函合作廠商，啟動第二賣場合作計劃。圖/讀者提供
新光三越百貨致函合作廠商，啟動第二賣場合作計劃。圖/讀者提供
新光三越百貨致函合作廠商，啟動第二賣場合作計劃。圖/讀者提供

台中市 新光三越氣爆

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