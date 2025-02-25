獨／新光三越啟動全台5處第二賣場「台中在世貿」 廠商通知信曝光

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，今天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二賣場地點，其中包括台中、台北和台南地區總計五處地點。

在台中地區是台中世貿中心展覽一館，時間分別是3月1號到11號以及3月18號到31號。

台北地區分別是在新光三越信義新天地A9館9樓，和台北南西店一館9樓。信義新天地時間是3月6號到3月18號；南西店時間是3月5號到3月23號。

台南地區是在新光三越台南新天地本館6樓，時間是3月4號到3月26號。

記者也接到台中世貿等相關單位證實，新光三越即將會進行台中世貿展開第二賣場的布置等工作。