台中氣爆後兩周再傳異味？新光三越澄清：不是瓦斯

台中新光三越百貨中港店氣爆案過去近2周，今天上午再傳「飄出瓦斯味」，消防人員也到場檢測。新光三越下午說明，經過詳細檢測，該氣味不是瓦斯，整棟大樓既無施工也沒有營業，本就不會有瓦斯；今日外牆懸掛物仍無法拆除，已向市府申請展延。

今天上午10時許，民眾通報新光三越飄出瓦斯味，消防局出動2車到場，也引起外界擔心再次發生爆炸事件。新光三越營業本部副本部長謝英明表示，經過欣中天然氣公司與消防人員檢測，確定不是瓦斯，請大家安心；目前沒有施工營，不會有瓦斯問題，不過並不清楚是什麼味道。

據了解，該氣味較可能來自地下飄出的沼氣。

市府上周要求新光三越必須在今天拆除12樓外牆的危險懸掛物，謝英明表示，上周計畫今天拆除，也架設好圍籬，搭建高層防墜網，但實際執行後發現有更多需要考慮的因素，比如風力、吊掛安全性等等，必須提出更周延計畫，確實無法在今天拆除，已向市府申請展延拆除時間。

除了外牆拆除，外界同樣關心員工何時能入內取物。謝英明說，已經向市府提出申請，計畫非常詳細，包含樓管必須在場、簽到確認等流程，做到安全滴水不漏；假如市府今天就核准，新光三越明天就會讓員工進入拿取私人物品，也要處理一部分食品。