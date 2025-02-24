五星酒店辦母親節化妝品預購？新光三越：第二賣場研議中

新光三越氣爆後，櫃位廠商如何安置成艱難工作。新光三越營業本部長謝英明今天受訪時，除了確認有第二賣場的安置計畫，但對於先前傳出的台中世貿，曾表示因為有一些不適當的地方，「已排除在考慮的範圍之內」。不過，新光三越稍後又再回應本報詢問，重擬回應聲明，表示計畫可能分多階段進行，是「暫時排除第一波優先使用」。

新光三越聲明說：「本次新光三越協助廠商協調短期人員安置計畫，因業種繁多，不排除各種適合的可能性作為。就場地徵詢評估亦與廠商同步多點進行中，包含媒體提及之台中世貿。由於計畫可能分多階段進行，就世貿場地部分，目前評估後已暫時排除第一波優先使用。」

謝英明也在先前受訪時說，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希望做到更完善，不過他們的業態和業種相當多，一個方案不可能應用到這麼多部分，但已在研擬所有方案，如果有第二賣場適合的話，一定會安置大家。

另據本報獲得消息，新光三越今天仍持續和台中世貿接洽，對於賣場的規畫等細節進一研究，並未放棄，且因世貿二館已逾半面積租給亞路行動百貨使用，目前是設定在世貿一館，最晚的營業日期是3月1日。

據了解，台中世貿一館面積有1600平方公尺、二館2600平方公尺，目前亞路行動百貨已租用二館約1650平方公尺。新光三越若租用一館，除了考慮面積，還得考慮進駐哪一種業種，以及是否與亞路行動百貨有所區隔，目前仍商討中。

新光三越也聲明說，亞路百貨與新光三越本次協助廠商的短期安置計畫無關。至於一度傳出有化妝品品牌商以「我們新光」通知消費者將在日月千禧酒店辦母親節預購會，謝英明說，能通知到顧客，顧客應該會很清楚。日月千禧酒店今表示，此事還在就細節商議中，尚未確定。