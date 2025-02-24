氣爆後找第二賣場？新光三越證實：研擬短期完善方案

新光三越氣爆後，櫃位廠商如何安置成艱難工作。新光三越營業本部長謝英明今天證實，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希望做到更完善，不過他們的業態和業種相當多，一個方案不可能應用到這麼多部分，但已在研擬所有方案，如果有第二賣場適合的話，一定會安置大家。

對於先前傳出的台中世貿是否還在第二賣場研擬之列？謝英明說，此地點因為有一些不適當的地方，這塊已排除在考慮的範圍之內。不過，據本報獲得消息，新光三越今天仍持續和台中世貿接洽，對於賣場的規畫等細節進一研究，並未放棄，且因世貿二館已逾半面積租給亞路行動百貨使用，目前是設定在世貿一館，最晚的營業日期是3月1日。

據了解，台中世貿一館面積有1600平方公尺、二館2600平方公尺，目前亞路行動百貨已租用二館約1650平方公尺。新光三越若租用一館，除了考慮面積，還得考慮進駐哪一種業種，以及是否與亞路行動百貨有所區隔，目前仍商討中。

新光三越今也發出新聞稿，表示正積極與品牌夥伴協調，研擬最適切的短期因應方案，盡力保障同仁的工作安置。此外，因意外事件而受傷的傷者亦傳出好消息，今日上午有3位傷者順利出院，對於仍在住院治療的8位傷者，新光三越持續關心並提供協助，期盼傷者能早日康復。