快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

聽新聞
0:00 / 0:00

氣爆後找第二賣場？新光三越證實：研擬短期完善方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越營業本部長謝英明今天證實，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希望做到更完善。記者黃寅／攝影
新光三越營業本部長謝英明今天證實，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希望做到更完善。記者黃寅／攝影

新光三越氣爆後，櫃位廠商如何安置成艱難工作。新光三越營業本部長謝英明今天證實，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希望做到更完善，不過他們的業態和業種相當多，一個方案不可能應用到這麼多部分，但已在研擬所有方案，如果有第二賣場適合的話，一定會安置大家。

對於先前傳出的台中世貿是否還在第二賣場研擬之列？謝英明說，此地點因為有一些不適當的地方，這塊已排除在考慮的範圍之內。不過，據本報獲得消息，新光三越今天仍持續和台中世貿接洽，對於賣場的規畫等細節進一研究，並未放棄，且因世貿二館已逾半面積租給亞路行動百貨使用，目前是設定在世貿一館，最晚的營業日期是3月1日。

據了解，台中世貿一館面積有1600平方公尺、二館2600平方公尺，目前亞路行動百貨已租用二館約1650平方公尺。新光三越若租用一館，除了考慮面積，還得考慮進駐哪一種業種，以及是否與亞路行動百貨有所區隔，目前仍商討中。

新光三越今也發出新聞稿，表示正積極與品牌夥伴協調，研擬最適切的短期因應方案，盡力保障同仁的工作安置。此外，因意外事件而受傷的傷者亦傳出好消息，今日上午有3位傷者順利出院，對於仍在住院治療的8位傷者，新光三越持續關心並提供協助，期盼傷者能早日康復。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

新光三越氣爆品牌商求生！ 櫃哥櫃姐轉戰行動百貨

獨／程予希成新光三越氣爆受災戶 11幅畫作下落不明「人命重要」

2樓管因氣爆案喪命…新光三越：26日出殯 會陪他們走完這一程

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

相關新聞

五星酒店辦母親節化妝品預購？新光三越：第二賣場研議中

新光三越氣爆後，櫃位廠商如何安置成艱難工作。新光三越營業本部長謝英明今天受訪時，除了確認有第二賣場的安置計畫，但對於先前...

氣爆後找第二賣場？新光三越證實：研擬短期完善方案

新光三越氣爆後，櫃位廠商如何安置成艱難工作。新光三越營業本部長謝英明今天證實，確定有第二賣場的計畫，腹案雖然是短期，但希...

新光三越推動後續善後工作 研擬工作夥伴短期安置方案

新光三越24日針對先前台中新光三越氣爆意外說明最新進度。新光三越表示，目前已啟動的「外牆安全防護」緊急搶災作業，今日開始...

氣爆後高處破片仍隨風搖曳 新光三越：有施工難度會盡速搶修

台中市新光三越氣爆進入第12天，但爆裂的窗口至今仍見大型破片隨風搖曳。對此，新光三越今天表示，依其高度等條件，施工上有相...

2樓管因氣爆案喪命…新光三越：26日出殯 會陪他們走完這一程

新光三越台中店發生氣爆，造成4死37輕重傷，兩名新光樓管因此喪生，已定26日出殯。新光三越營業本部副本部長謝英明說，每位...

新光三越28日啟動台中第二賣場 強調：短期可行的都盡快協助

新光三越氣爆第11天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，以及仰賴抽成卻無法做生意，收入頓時受損的窘境。本報今獨家報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。