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2樓管因氣爆案喪命…新光三越：26日出殯 會陪他們走完這一程
新光三越台中店發生氣爆，造成4死37輕重傷，兩名新光樓管因此喪生，已定26日出殯。新光三越營業本部副本部長謝英明說，每位同仁都是家人，一定會去陪他們走完這一程。
他說，這段時間已有很多同仁和熟悉的廠商自發性地去致意，26日一定去做能做的事情，他們真的是我們的同仁跟夥伴。
據了解，兩位過世的樓管分別是23歲的林姓女樓管，以及34歲的陳姓樓管。女樓管被發現倒在11樓電梯口，已經明顯死亡，男樓管則在12樓安全梯旁被發現，兩人均當場傷重不治。
另24歲姜姓男樓管腦部重創、身體多處骨折，緊急手術後17日已清醒，院方宣布脫離險境，且已能與家人互動、會比讚，台中榮總依姜男狀況，移除呼吸器，目前狀況穩定。
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