快訊

冷氣團來襲！4縣市低溫特報 最冷跌破10度凍到明天

半導體技術排名洗牌？南韓研究機構：大陸用2年「全面反超」韓

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越28日啟動台中第二賣場 強調：短期可行的都盡快協助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越營業本報副本部長謝英明今表示，不管是合作的廠商或這些工作夥伴，最近大家在心情疏理之後，應該可以和會員或顧客多做一些服務。記者黃寅／攝影
新光三越營業本報副本部長謝英明今表示，不管是合作的廠商或這些工作夥伴，最近大家在心情疏理之後，應該可以和會員或顧客多做一些服務。記者黃寅／攝影

新光三越氣爆第11天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，以及仰賴抽成卻無法做生意，收入頓時受損的窘境。本報今獨家報導新光三越在氣爆之後，近日和櫃位廠商開會後，決定在台中世貿設立第二賣場。因為場地有限，僅能容納部分櫃位，新光三越在今天接獲許多尚未能排進場的櫃位詢問後，採取保留式說法，表示那是協調和協助櫃位的廠商處理，並非新光三越自己的正式場地，但任何可嘗試的短期可行方式，都會盡快協助。

新光三越營業本報副本部長謝英明今在記者會時說，新光三越以人為本，除了罹難、受傷的人之外，大家也關注4千多位的工作夥伴的工作計畫，以及他們面對的是台中80萬的新光三越會員，且台中中港店每年有1千萬人次進出，目前能進行的僅是短期的人員安置計畫；不管是合作的廠商或這些工作夥伴，最近大家在心情疏理之後，應該可以和會員或顧客多做一些服務。

他說，目前各種可能性都在，而百貨公司裡有相當多的業態，如果可以找到一個短期之內的、緊急的應變方式下，選出這樣的地方的話，目前有各種的考量點在。

據了解，設在台中世貿的第二賣場，時間是自本月28日起至3月11日，是新光三越啟動的短期人員安置中的一環。除了已有女裝櫃姐證實已接獲通知，27日就可以進場，且收銀等系統新光都可以解決。至於還有其他還有哪些業種可以進入，新光發言窗口說：「除了長官所說的，其他我不能講」。

新光三越今也表示，其他各種短期可行的方式，他們也仍在評估中，且各種可能性都有。

據一位女裝店長說，氣爆事件發生後，許多客人見新光道歉且處理的很有誠意，因此也從起初的訝異轉為同情。還有客人說，希望能趕快復業，她們要來關懷和捧場。女店長說，有第二賣場至少有個服務地點，各櫃位的工作人員人心可以安定，對新光這樣的決定，她抱持肯定的態度。

另據分析，新光決定設第二賣場，有四大好處，分別是一、專櫃人員不必他調，二、櫃哥櫃姐可以持續有生意做並抽成，三、保護基本營業額不至損失太大，四、有助穩固客戶。

台中市 店長 新光三越氣爆 賣場

延伸閱讀

氣爆後進入善後工作！新光三越曝目前進度 盼安全無虞下讓同仁盡快返店

新光三越氣爆 12樓外牆危險掉落物昨起展開清除

獨／新光三越氣爆停業影響生計 另闢台中第二賣場28日開賣

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

相關新聞

氣爆後進入善後工作！新光三越曝目前進度 盼安全無虞下讓同仁盡快返店

新光三越台中店日前發生氣爆意外後，已經進入善後工作。新光三越表示，目前新光三越台中中港店已啟動「外牆安全防護」，進行外牆...

新光三越28日啟動台中第二賣場 強調：短期可行的都盡快協助

新光三越氣爆第11天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，以及仰賴抽成卻無法做生意，收入頓時受損的窘境。本報今獨家報導...

新光三越氣爆 12樓外牆危險掉落物昨起展開清除

台中新光三越百貨氣爆案今第11天，12樓外牆仍有不少懸掛物，新光三越今天表示，昨天已出動吊車展開安全防護作業，會盡快完成...

新光三越懸掛物若25日未拆完 恐再開罰

台中新光三越百貨氣爆案到昨天第十天，12樓外牆仍有不少懸掛物，新光三越前天提送安全防護計畫，若無法在25日前清除，台中市...

好消息！新光三越重傷男樓管移除呼吸器 可與家人互動比讚

新光三越氣爆案釀4死37傷，24歲姜姓男樓管腦部重創、身體多處骨折，緊急手術後17日清醒，脫離險境，今天傳出好消息，姜能...

台中新光三越氣爆 全台百貨業全面啟動安檢

台中新光三越百貨昨（13）日發生氣爆事故，全台百貨指標業者啟動大安檢。對此，全台百貨業者包括新光三越、遠百、微風、Glo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。