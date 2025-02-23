新光三越28日啟動台中第二賣場 強調：短期可行的都盡快協助

新光三越氣爆第11天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，以及仰賴抽成卻無法做生意，收入頓時受損的窘境。本報今獨家報導新光三越在氣爆之後，近日和櫃位廠商開會後，決定在台中世貿設立第二賣場。因為場地有限，僅能容納部分櫃位，新光三越在今天接獲許多尚未能排進場的櫃位詢問後，採取保留式說法，表示那是協調和協助櫃位的廠商處理，並非新光三越自己的正式場地，但任何可嘗試的短期可行方式，都會盡快協助。

新光三越營業本報副本部長謝英明今在記者會時說，新光三越以人為本，除了罹難、受傷的人之外，大家也關注4千多位的工作夥伴的工作計畫，以及他們面對的是台中80萬的新光三越會員，且台中中港店每年有1千萬人次進出，目前能進行的僅是短期的人員安置計畫；不管是合作的廠商或這些工作夥伴，最近大家在心情疏理之後，應該可以和會員或顧客多做一些服務。

他說，目前各種可能性都在，而百貨公司裡有相當多的業態，如果可以找到一個短期之內的、緊急的應變方式下，選出這樣的地方的話，目前有各種的考量點在。

據了解，設在台中世貿的第二賣場，時間是自本月28日起至3月11日，是新光三越啟動的短期人員安置中的一環。除了已有女裝櫃姐證實已接獲通知，27日就可以進場，且收銀等系統新光都可以解決。至於還有其他還有哪些業種可以進入，新光發言窗口說：「除了長官所說的，其他我不能講」。

新光三越今也表示，其他各種短期可行的方式，他們也仍在評估中，且各種可能性都有。

據一位女裝店長說，氣爆事件發生後，許多客人見新光道歉且處理的很有誠意，因此也從起初的訝異轉為同情。還有客人說，希望能趕快復業，她們要來關懷和捧場。女店長說，有第二賣場至少有個服務地點，各櫃位的工作人員人心可以安定，對新光這樣的決定，她抱持肯定的態度。

另據分析，新光決定設第二賣場，有四大好處，分別是一、專櫃人員不必他調，二、櫃哥櫃姐可以持續有生意做並抽成，三、保護基本營業額不至損失太大，四、有助穩固客戶。