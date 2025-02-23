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氣爆後進入善後工作！新光三越曝目前進度 盼安全無虞下讓同仁盡快返店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越台中中港店已啟動「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店已啟動「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。圖／新光三越提供

新光三越台中店日前發生氣爆意外後，已經進入善後工作。新光三越表示，目前新光三越台中中港店已啟動「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。

新光三越指出，同時也已經展開「建築物安全評估人員場勘」，所委請的專業建築師團隊與營造工程顧問公司，已加速展開建築物的安全勘查。新光三越將在安全無虞之下，讓同仁盡快返回店內，取回私人物品。

新光三越表示，持續關懷罹難者、傷者及其家屬，向罹難者及其親屬致上深切的哀悼，並提供必要的協助與支持，盼11名仍在住院治療的傷者能早日康復。

此外，新光三越也說，透過「台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，即時回應受此次事件影響人士的諮詢與需求，截至目前，專線已接聽290通來電，由專人逐一處理，確保每位來電者能獲得即時且適切的協助。

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