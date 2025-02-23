氣爆後進入善後工作！新光三越曝目前進度 盼安全無虞下讓同仁盡快返店
新光三越台中店日前發生氣爆意外後，已經進入善後工作。新光三越表示，目前新光三越台中中港店已啟動「外牆安全防護」，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。
新光三越指出，同時也已經展開「建築物安全評估人員場勘」，所委請的專業建築師團隊與營造工程顧問公司，已加速展開建築物的安全勘查。新光三越將在安全無虞之下，讓同仁盡快返回店內，取回私人物品。
新光三越表示，持續關懷罹難者、傷者及其家屬，向罹難者及其親屬致上深切的哀悼，並提供必要的協助與支持，盼11名仍在住院治療的傷者能早日康復。
此外，新光三越也說，透過「台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，即時回應受此次事件影響人士的諮詢與需求，截至目前，專線已接聽290通來電，由專人逐一處理，確保每位來電者能獲得即時且適切的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言