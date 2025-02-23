新光三越氣爆 12樓外牆危險掉落物昨起展開清除
台中新光三越百貨氣爆案今第11天，12樓外牆仍有不少懸掛物，新光三越今天表示，昨天已出動吊車展開安全防護作業，會盡快完成。
台中新光三越13日氣爆釀4死多人輕重傷，都發局表示，新光三越建築物安全改善分為3階段，第一階段是外牆懸掛物緊急搶災，第二階段是建築物初步修復與人員進出，第三階段則是修復到可供使用。新光三越14日出動3次吊車，未完成外牆清除，17日申請外牆整修，因未檢附施工計畫遭退回。前天提送安全防護計畫，若無法在25日前清除，台中市都發局將再度開罰。
新光三越前天提送的建築物外牆附掛安全防護計畫，都發局同意備查，方式是採雙層安全防墜網，包括台灣大道側9樓到頂樓外牆，地面則搭建安全圍籬，再以吊車清除。
新光三越營業本部副本部長謝英明昨天說，靠近事故點的台灣大道一側圍籬較多，市府希望不要影響到用路人安全，一定會提出後續計畫，積極與市府溝通。不過，外牆懸掛物清除施工難度高，如果無法在25日前完成，都發局將再度開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言