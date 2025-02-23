新光三越懸掛物若25日未拆完 恐再開罰

台中新光三越百貨氣爆案到昨天第十天，12樓外牆仍有不少懸掛物，新光三越前天提送安全防護計畫，若無法在25日前清除，台中市都發局將再度開罰。外傳新光三越最快下周開放進入，分為4區域讓廠商取物。新光三越表示，進入時間尚未確定，會盡快委請專業人員勘查後提出計畫。

台中新光三越13日氣爆釀4死多人輕重傷，消防局傾向瓦斯氣爆釀禍，確切原因仍在釐清，台中地檢署多次會同火調科勘查現場，檢察官前天首次赴醫院，詢問4名受傷工人，仍列證人身分，尚無人轉被告。

都發局表示，新光三越建築物安全改善分為3階段，第一階段是外牆懸掛物緊急搶災，第二階段是建築物初步修復與人員進出，第三階段則是修復到可供使用。新光三越14日出動3次吊車，未完成外牆清除，17日申請外牆整修，因未檢附施工計畫遭退回。

新光三越前天提送建築物外牆附掛安全防護計畫，將採雙層安全防墜網，包裹台灣大道一側9樓到頂樓外牆，地面則搭建安全圍籬，再以吊車清除，都發局同意備查，新光三越已搭建地面圍籬，待高樓防護網進場，就可清除外牆懸掛物。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，靠近事故點的台灣大道一側圍籬較多，市府希望不要影響到用路人安全，一定會提出後續計畫，積極與市府溝通。不過，外牆懸掛物清除施工難度高，如果無法在25日前完成，都發局將再度開罰。

氣爆發生後，全館商品因場地封鎖留在現場，讓廠商和櫃員相當著急。外傳下周便可開放廠商分4區進入，搬運商品。

謝英明說，大樓處於封閉狀態，在沒有足夠安全措施前，不會開放拿取商品，已委請專業人員勘查，會盡快提出計畫。