氣爆後全店封閉 外傳將分4區域開放進入？新光三越回應了

台中新光三越百貨中港店氣爆案後全店封閉，許多貨物或私人物品仍在館內無法取出，外傳新光三越最快下周開放人員進入，分為4區域取物。新光三越今表示，「4區域進入」並非事實，人員進入時間也尚未確定，會盡快請專業人員場勘後提出計畫。

台中市都市發展局昨天表示，已審核通過新光三越提出的安全評估人員進出計畫備查，昨天新光三越也委請專業技師與建築師進場勘查，後續只要依照勘查結果施作安全維護，並報都發局備查，再經檢方、消防單位同意，就可以讓相關人員進入。

今天稍早外界傳出新光三越將進出動線分為4區域，最快下周開放工作人員進出。新光三越營業本部副本部長謝英明表示，這個說法是不正確的，相關細部計畫尚未完成，會盡最快速度讓同仁進入；動線部分，初步確定會選在氣爆地點台灣大道一側的反方向出入口。