快訊

北京辦完告別式 「報告班長」張立威花葬回歸自然

濃煙瀰漫！國3新店隧道北上火燒休旅車 全車7人急下車逃生

氣爆後全店封閉 外傳將分4區域開放進入？新光三越回應了

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
新光三越中港店全店封閉中，外傳最快下周將開放4區域讓員工進入，新光三越今否認。記者陳敬丰／攝影
新光三越中港店全店封閉中，外傳最快下周將開放4區域讓員工進入，新光三越今否認。記者陳敬丰／攝影

台中新光三越百貨中港店氣爆案後全店封閉，許多貨物或私人物品仍在館內無法取出，外傳新光三越最快下周開放人員進入，分為4區域取物。新光三越今表示，「4區域進入」並非事實，人員進入時間也尚未確定，會盡快請專業人員場勘後提出計畫。

台中市都市發展局昨天表示，已審核通過新光三越提出的安全評估人員進出計畫備查，昨天新光三越也委請專業技師與建築師進場勘查，後續只要依照勘查結果施作安全維護，並報都發局備查，再經檢方、消防單位同意，就可以讓相關人員進入。

今天稍早外界傳出新光三越將進出動線分為4區域，最快下周開放工作人員進出。新光三越營業本部副本部長謝英明表示，這個說法是不正確的，相關細部計畫尚未完成，會盡最快速度讓同仁進入；動線部分，初步確定會選在氣爆地點台灣大道一側的反方向出入口。

謝英明指出，人員進出的前置作業分兩階段，第一階段是專人場勘，已獲市府核備，第二階段則是修繕內部，這部分不是指維修整棟大樓，而是初步維修必要部分，讓結構部分安全無虞，就會開放同仁進入；新光三越絕對希望盡快開放取物，一切都會在市府同意下加速進行。

新光三越營業本部副本部長謝英明（中）表示，昨天專業人員進入現勘，接下來將盡快完成初步維修，只要結構安全無虞，就會讓人員進入。記者陳敬丰／攝影
新光三越營業本部副本部長謝英明（中）表示，昨天專業人員進入現勘，接下來將盡快完成初步維修，只要結構安全無虞，就會讓人員進入。記者陳敬丰／攝影

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台南新光三越聯合消防演練 加強安全意識及應變

台中新光三越氣爆案未定 市長盧秀燕訪日政壇熱議 為2028鋪路?

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

相關新聞

氣爆後全店封閉 外傳將分4區域開放進入？新光三越回應了

台中新光三越百貨中港店氣爆案後全店封閉，許多貨物或私人物品仍在館內無法取出，外傳新光三越最快下周開放人員進入，分為4區域...

新光三越氣爆後 檢方首度赴醫院「就訊」4名住院中工人

台中新光三越13日氣爆釀4死多人輕重傷，目前消防仍傾向瓦斯氣爆釀禍，但實際原因仍在釐清中，台中地檢署多次會同消防火調科進...

逾億商品卡櫃姐好焦急 傳分4區開放 新光三越說話了

台中新光三越氣爆發生第10日，進駐廠商、櫃哥、櫃姐焦急，擔心裡頭各櫃逾億精品商品拿不出來，今傳出新光三越將分4大區域開放...

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

台中新光三越中港店氣爆案後大樓全棟封閉，不得進入，傳出設櫃廠商尚有高額貨品在大樓內。市府都市發展局表示，新光三越今天中午...

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

台中新光三越氣爆案釀4死，台中市建築師公會今建議，全面封館改善防火避難設施等。先前傳出新光三越內部討論停業2年全棟拆掉改...

600萬元商品卡館內…廠商崩潰恐現倒閉潮？ 新光三越說話了

台中新光三越氣爆案至今第8天，傳出館內設櫃廠商哀號，600萬貨品拿不出，已有品牌出現金流問題，恐現倒閉潮。新光三越表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。