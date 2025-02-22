氣爆後全店封閉 外傳將分4區域開放進入？新光三越回應了
台中新光三越百貨中港店氣爆案後全店封閉，許多貨物或私人物品仍在館內無法取出，外傳新光三越最快下周開放人員進入，分為4區域取物。新光三越今表示，「4區域進入」並非事實，人員進入時間也尚未確定，會盡快請專業人員場勘後提出計畫。
台中市都市發展局昨天表示，已審核通過新光三越提出的安全評估人員進出計畫備查，昨天新光三越也委請專業技師與建築師進場勘查，後續只要依照勘查結果施作安全維護，並報都發局備查，再經檢方、消防單位同意，就可以讓相關人員進入。
今天稍早外界傳出新光三越將進出動線分為4區域，最快下周開放工作人員進出。新光三越營業本部副本部長謝英明表示，這個說法是不正確的，相關細部計畫尚未完成，會盡最快速度讓同仁進入；動線部分，初步確定會選在氣爆地點台灣大道一側的反方向出入口。
謝英明指出，人員進出的前置作業分兩階段，第一階段是專人場勘，已獲市府核備，第二階段則是修繕內部，這部分不是指維修整棟大樓，而是初步維修必要部分，讓結構部分安全無虞，就會開放同仁進入；新光三越絕對希望盡快開放取物，一切都會在市府同意下加速進行。
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