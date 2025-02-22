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新光三越氣爆後 檢方首度赴醫院「就訊」4名住院中工人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中新光三越13日氣爆，至今原因仍在調查。圖／報系資料照
台中新光三越13日氣爆，至今原因仍在調查。圖／報系資料照

台中新光三越13日氣爆釀4死多人輕重傷，目前消防仍傾向瓦斯氣爆釀禍，但實際原因仍在釐清中，台中地檢署多次會同消防火調科進入現場勘查，前後傳訊多人作證，昨檢察官首次赴醫院，「就訊」4名住院中工人，但仍列證人身分，目前尚無人轉被告。

台中地檢指出，專案小組前後完成相驗、啟動刑案調查，經三波傳訊新光三越職員、欣中瓦斯業者，及裝修及拆除業者、消防器材人員等證人共22人到案複訊。

檢察官昨天經醫院評估後，認為其中4名因氣爆住院的工人傷勢稍為恢復，意識清楚可應訊，昨天以「就訊方式」而非傳訊到庭，由檢察官直接到醫院病房內對4名工人偵訊，盼能還原案發現場狀況，但4人仍列為證人身分，至今複訊26人，尚無人轉被告。

檢方也說，主任檢察官鄭葆琳19率檢察官、專案小組等人員，第3度進入新光三越氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證，釐清疑點。

由於氣爆現場破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，相關採證、鑑識、及鑑定等，均由專案小組及火調單位持續處理中。

台中市 新光三越氣爆

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