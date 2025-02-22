逾億商品卡櫃姐好焦急 傳分4區開放 新光三越說話了

台中新光三越氣爆發生第10日，進駐廠商、櫃哥、櫃姐焦急，擔心裡頭各櫃逾億精品商品拿不出來，今傳出新光三越將分4大區域開放，引起熱議；新光三越表示，目前盡速復原作業，詳情會在下午3時記者會統一回覆。

據了解，新光三越因提送「建築物安全評估人員進出計畫」審查通過備查，聘任的建築師及營造團隊昨進場勘驗，加快完成安全評估及防護工作；內部人員透露，「我們也很急」，目前正加緊確認整個場館安全無虞方能開放，最快也要落在下周。

新光三越營業本部副本部長謝英明昨天說，台中新光三越氣爆後，大樓在封閉狀況，新光三越進行安全場勘，在沒有安全措施之前，所有貨品沒開放拿取，考量安全疑慮。

謝英明說，會優先考量4000名員工、櫃員工作權，建築師公會也提出大樓主結構沒有受到傷害，目前搶修是以最快方式，以每小時計算，做最全面性安全場勘，所以新光三越也盼能盡快、盡快處理。