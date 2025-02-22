快訊

知名藝人激推遊歐必訪「童話城市」！ 飯店人員得知她「來自台灣」秒露這姿勢

24歲女期望四十歲退休「早餐只花20元」已存300萬！超省日常曝光

MLB／閃電公布婚訊 佐佐木朗希：大谷、山本一開始不太相信

聽新聞
0:00 / 0:00

逾億商品卡櫃姐好焦急 傳分4區開放 新光三越說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新光三越營業本部副本部長謝英明（右）昨天說，台中新光三越氣爆後，大樓在封閉狀況，新光三越進行安全場勘，在沒有安全措施之前，所有貨品沒開放拿取，考量安全疑慮。記者趙容萱／攝影
新光三越營業本部副本部長謝英明（右）昨天說，台中新光三越氣爆後，大樓在封閉狀況，新光三越進行安全場勘，在沒有安全措施之前，所有貨品沒開放拿取，考量安全疑慮。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆發生第10日，進駐廠商、櫃哥、櫃姐焦急，擔心裡頭各櫃逾億精品商品拿不出來，今傳出新光三越將分4大區域開放，引起熱議；新光三越表示，目前盡速復原作業，詳情會在下午3時記者會統一回覆。

據了解，新光三越因提送「建築物安全評估人員進出計畫」審查通過備查，聘任的建築師及營造團隊昨進場勘驗，加快完成安全評估及防護工作；內部人員透露，「我們也很急」，目前正加緊確認整個場館安全無虞方能開放，最快也要落在下周。

新光三越營業本部副本部長謝英明昨天說，台中新光三越氣爆後，大樓在封閉狀況，新光三越進行安全場勘，在沒有安全措施之前，所有貨品沒開放拿取，考量安全疑慮。

謝英明說，會優先考量4000名員工、櫃員工作權，建築師公會也提出大樓主結構沒有受到傷害，目前搶修是以最快方式，以每小時計算，做最全面性安全場勘，所以新光三越也盼能盡快、盡快處理。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台南新光三越聯合消防演練 加強安全意識及應變

台中新光三越氣爆案未定 市長盧秀燕訪日政壇熱議 為2028鋪路?

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

相關新聞

新光三越氣爆後 檢方首度赴醫院「就訊」4名住院中工人

台中新光三越13日氣爆釀4死多人輕重傷，目前消防仍傾向瓦斯氣爆釀禍，但實際原因仍在釐清中，台中地檢署多次會同消防火調科進...

逾億商品卡櫃姐好焦急 傳分4區開放 新光三越說話了

台中新光三越氣爆發生第10日，進駐廠商、櫃哥、櫃姐焦急，擔心裡頭各櫃逾億精品商品拿不出來，今傳出新光三越將分4大區域開放...

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意有條件進入

台中新光三越中港店氣爆案後大樓全棟封閉，不得進入，傳出設櫃廠商尚有高額貨品在大樓內。市府都市發展局表示，新光三越今天中午...

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

台中新光三越氣爆案釀4死，台中市建築師公會今建議，全面封館改善防火避難設施等。先前傳出新光三越內部討論停業2年全棟拆掉改...

600萬元商品卡館內…廠商崩潰恐現倒閉潮？ 新光三越說話了

台中新光三越氣爆案至今第8天，傳出館內設櫃廠商哀號，600萬貨品拿不出，已有品牌出現金流問題，恐現倒閉潮。新光三越表示，...

「顧客至上」喊假的？ 新光三越氣爆炸出低落安全意識

台中新光三越氣爆事件，造成4人死亡、39人受傷，震驚社會，一個在官網宣稱經營理念是「顧客至上、真心誠意」的連鎖百貨，卻在氣爆案後調查才發現，原來新光三越這次的室內裝修施工根本沒申請，不僅凸顯其經營理念的荒謬，更炸出宣導工安這麼多年下來，民眾仍普遍對安全風險的警覺心太低落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。