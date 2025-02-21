台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意臨時進入

台中新光三越中港店氣爆案後大樓全棟封閉，不得進入，傳出設櫃廠商尚有高額貨品在大樓內。市府都市發展局表示，新光三越今天中午提送「建築物安全評估人員進出計畫」，都發局審查通過備查，只要檢方、消防單位和新光三越同意，就可讓人員臨時進入。

都發局表示，氣爆事故造成建築物損害，部分樓層結構受損、升降設備變形，有安全疑慮，已請新光三越確認樓層結構、升降設備與室內空間是否安全，提送建築物安全評估人員進出計畫，並附上進出樓層安全無虞的證明文件。新光三越今天中午提送計畫，都發局審查後通過備查，原則上同意人員臨時進出建物。

另一方面，都發局指出，相關人員要進出還得經過檢方、消防單位以及新光三越同意，並且由建築師或專業技師確認出入動線、範圍，進出也必須由相關人員陪同、清點，以確保安全。

都發局補充，新光三越氣爆案發生後，新光三越公司已經因為維護建物合法使用與構造設備安全，兩次被開罰30萬元，分別是13日與18日，都發局目前持續嚴格要求新光三越加速救災，改善外牆危險的懸掛物，並完成後續的修復作業。