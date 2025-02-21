快訊

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

獨／經國號掛載「航母殺手」空射雄三飛彈 首度曝光

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意臨時進入

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
台中新光三越氣爆案至今，傳出有設櫃廠商尚有貨品在店內，都發局今審查通過新光三越的「建築物安全評估人員進出計畫」，原則上同意人員臨時進出。圖／中央社
台中新光三越氣爆案至今，傳出有設櫃廠商尚有貨品在店內，都發局今審查通過新光三越的「建築物安全評估人員進出計畫」，原則上同意人員臨時進出。圖／中央社

台中新光三越中港店氣爆案後大樓全棟封閉，不得進入，傳出設櫃廠商尚有高額貨品在大樓內。市府都市發展局表示，新光三越今天中午提送「建築物安全評估人員進出計畫」，都發局審查通過備查，只要檢方、消防單位和新光三越同意，就可讓人員臨時進入。

都發局表示，氣爆事故造成建築物損害，部分樓層結構受損、升降設備變形，有安全疑慮，已請新光三越確認樓層結構、升降設備與室內空間是否安全，提送建築物安全評估人員進出計畫，並附上進出樓層安全無虞的證明文件。新光三越今天中午提送計畫，都發局審查後通過備查，原則上同意人員臨時進出建物。

另一方面，都發局指出，相關人員要進出還得經過檢方、消防單位以及新光三越同意，並且由建築師或專業技師確認出入動線、範圍，進出也必須由相關人員陪同、清點，以確保安全。

都發局補充，新光三越氣爆案發生後，新光三越公司已經因為維護建物合法使用與構造設備安全，兩次被開罰30萬元，分別是13日與18日，都發局目前持續嚴格要求新光三越加速救災，改善外牆危險的懸掛物，並完成後續的修復作業。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

600萬元商品卡館內…廠商崩潰恐現倒閉潮？ 新光三越說話了

台中新光三越氣爆風波未定出訪日本 市長盧秀燕：善後工作已就緒

新光三越：積極協助每一位受影響者

氣爆後台中精品掀挖角潮 業者：新光三越位置難以取代

相關新聞

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

台中新光三越氣爆案釀4死，台中市建築師公會今建議，全面封館改善防火避難設施等。先前傳出新光三越內部討論停業2年全棟拆掉改...

600萬元商品卡館內…廠商崩潰恐現倒閉潮？ 新光三越說話了

台中新光三越氣爆案至今第8天，傳出館內設櫃廠商哀號，600萬貨品拿不出，已有品牌出現金流問題，恐現倒閉潮。新光三越表示，...

台中新光三越封館大量貨品取不出 都發局同意臨時進入

台中新光三越中港店氣爆案後大樓全棟封閉，不得進入，傳出設櫃廠商尚有高額貨品在大樓內。市府都市發展局表示，新光三越今天中午...

「顧客至上」喊假的？ 新光三越氣爆炸出低落安全意識

台中新光三越氣爆事件，造成4人死亡、39人受傷，震驚社會，一個在官網宣稱經營理念是「顧客至上、真心誠意」的連鎖百貨，卻在氣爆案後調查才發現，原來新光三越這次的室內裝修施工根本沒申請，不僅凸顯其經營理念的荒謬，更炸出宣導工安這麼多年下來，民眾仍普遍對安全風險的警覺心太低落。

台中量販店、商場公安稽查完畢！共16商家違失 防火區劃缺失占大宗

台中新光三越氣爆案後，中市府展開全面公安稽查，昨（20）日完成轄內39家大型量販店、百貨商場稽查，發現16家商場不符規定...

台中新光三越氣爆案 建築師公會：防火避難設施等損壞嚴重

台中新光三越氣爆釀4死，台中市建築師公會今發聲明稿表示，公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。