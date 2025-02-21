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台南新光三越聯合消防演練 加強安全意識及應變

中央社／ 台南21日電

台中新光三越中港店13日氣爆造成重大傷亡，台南市消防局和勞動部今天在新光三越台南新天地聯合舉辦消防演練及安全講習，加強施工人員安全意識及應變能力，確保現場安全。

台南市消防局和勞動部南區職業安全衛生處，今天在新光三越台南新天地聯合舉辦施工場所消防演練及職業安全講習，內容涵蓋通報119、滅火器初期滅火及避難逃生引導等，強調施工場所風險辨識與危險源控制。

消防局指出，施工現場工人面臨風險複雜多樣，常因各種設備與操作特殊性，存在較高火災與職業傷害風險，應提升施工人員對火災等突發災難應變能力，加強工作場所安全重視。

消防局表示，使用動火前應注意周圍可燃物及備有相關防護設備，遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工而影響原有系統式消防安全設備功能時，管理權人應責由防火管理人另訂施工中消防防護計畫，且在施工3日前向消防局提報，否則依法開罰。

台中市 新光三越氣爆

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