聽新聞
0:00 / 0:00
氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了
台中新光三越氣爆案釀4死，台中市建築師公會今建議，全面封館改善防火避難設施等。先前傳出新光三越內部討論停業2年全棟拆掉改裝。對此，新光三越說明，停業2年說法是「絕對不會這樣去想的」，考量是4000名員工及櫃員的工作權。
台中新光三越氣爆釀4死，台中市建築師公會今發聲明稿表示，公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，外牆破壞懸掛部分應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施等損壞嚴重，建議封館改善後方得開放使用。
台中市建築師公會今發聲明稿說明，初判全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，其餘個別細部結構是否遭受波及？應另行全面鑑定。外牆破壞懸掛部分，應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至影響其他樓層運作，建議封館改善後方得開放使用。
新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，大樓安全部分，已委由建築師、專業營造團隊，會加快安全評估，新光三越盼安全第一考量，趕快做好。
至於外傳新光三越內部討論停業2年全棟大整修、改裝？謝英明說，「我想這塊是絕對不會這樣去想的」，新光三越考量是近4000名員工及櫃員的工作權。
謝英明指出，確實如台中市建築師公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構是沒有受到傷害，透露這個訊息，代表結構是沒有問題，大樓結構沒有問題，對後續復工是有很大幫助，目前新光三越委由安全專任人員場勘，會加快動作，還是要先顧到近4000名員工、櫃員工作權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言