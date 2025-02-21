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氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越氣爆案至今第8天。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆案至今第8天。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆案釀4死，台中市建築師公會今建議，全面封館改善防火避難設施等。先前傳出新光三越內部討論停業2年全棟拆掉改裝。對此，新光三越說明，停業2年說法是「絕對不會這樣去想的」，考量是4000名員工及櫃員的工作權。

台中新光三越氣爆釀4死，台中市建築師公會今發聲明稿表示，公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，外牆破壞懸掛部分應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施等損壞嚴重，建議封館改善後方得開放使用。

台中市建築師公會今發聲明稿說明，初判全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，其餘個別細部結構是否遭受波及？應另行全面鑑定。外牆破壞懸掛部分，應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至影響其他樓層運作，建議封館改善後方得開放使用。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，大樓安全部分，已委由建築師、專業營造團隊，會加快安全評估，新光三越盼安全第一考量，趕快做好。

至於外傳新光三越內部討論停業2年全棟大整修、改裝？謝英明說，「我想這塊是絕對不會這樣去想的」，新光三越考量是近4000名員工及櫃員的工作權。

謝英明指出，確實如台中市建築師公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構是沒有受到傷害，透露這個訊息，代表結構是沒有問題，大樓結構沒有問題，對後續復工是有很大幫助，目前新光三越委由安全專任人員場勘，會加快動作，還是要先顧到近4000名員工、櫃員工作權。

新光三越營業本部副本部長謝英明（右）今受訪。記者趙容萱／攝影
新光三越營業本部副本部長謝英明（右）今受訪。記者趙容萱／攝影

台中市 新光三越氣爆

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