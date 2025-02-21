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600萬元商品卡館內…廠商崩潰恐現倒閉潮？ 新光三越說話了
台中新光三越氣爆案至今第8天，傳出館內設櫃廠商哀號，600萬貨品拿不出，已有品牌出現金流問題，恐現倒閉潮。新光三越表示，這棟大樓不會只有600萬元的商品，新光三越盡快完成場勘、安全設施維護。
有館內設櫃廠商表示，館內商品無論百萬珠寶、精品，甚至食品、生鮮等全卡在館內，廠商自己的600萬貨品都拿不出，就算覓到新據點，也無貨可賣；另有設櫃廠商透露，新光三越這次停業遙遙無期，許多中小型品牌現金流出現問題，恐現倒閉潮。
新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，台中新光三越氣爆後，大樓在封閉狀況，新光三越進行安全場勘，在沒有安全措施之前，所有貨品是沒有開放拿取，最主要是考量安全疑慮，盼能盡快完成。
有沒有預計何時開放？謝英明說明，目前搶修是以最快方式，以每小時計算，以最多人力、物力，以及專業，做最全面性安全場勘，所以新光三越也盼能盡快、盡快處理。
謝英明指出，這棟大樓不會只有600萬元的商品，絕對大家都很關心商品，新光三越盡快完成場勘、安全設施維護後，才有辦法開放廠商拿取貨品。
至於部分品牌出現現金流問題，謝英明說明，新光三越對每一個專櫃溝通與協助，每個狀況都不太一樣，盼能照顧到每一個廠商，現金流等問題，新光三越優先考量是3500櫃員加上300名員工等近4000名員工生活生計，短期安置先做好，有賴大樓安全，新光三越盼能盡速做好。
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