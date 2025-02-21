台中量販店、商場公安稽查完畢！共16商家違失 防火區劃缺失占大宗

台中新光三越氣爆案後，中市府展開全面公安稽查，昨（20）日完成轄內39家大型量販店、百貨商場稽查，發現16家商場不符規定，其中以「餐廳廚房防火區劃缺失」占大宗，無重大缺失。專家指出，做好防火區劃能一定程度降低事故傷亡，不過關鍵還是如何預防。

都市發展局在事故第二天（14日）開始，會同經發局、消防局、勞工局與天然氣公司，針對轄內39家樓地板面積5000平方公尺以上的大型量販店與百貨商場專案稽查，稽查重點項目是燃氣設備、餐廳廚房防火區劃、瓦斯偵測器、增設瓦斯管線等等。

都發局指出，昨日已完成稽查，7天下來共發現16家商場維失，分別是廣三SOGO百貨、家樂福文心店、金典綠園道商場、勤美百貨、老虎城、大遠百、大魯閣新時代、中友百貨、文心秀泰、三井購物中心一期、大買家國光店、大墩衣食生活廣場、家樂福青海店、家樂福中清店、太平洋百貨、家樂福豐原店。

都發局表示，違失項目以「餐廳廚房防火區劃缺失」占大宗，16家違失商場均有此項目，少部分商場另有消防設備缺失、燃氣設備缺失等項目，依違反建築法裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；目前並未發現轄內商場有重大缺失，無須勒令停業。