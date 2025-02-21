台中新光三越氣爆案 建築師公會：防火避難設施等損壞嚴重

台中新光三越氣爆釀4死，台中市建築師公會今發聲明稿表示，公會初判，台中新光三越全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，外牆破壞懸掛部分應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施等損壞嚴重，建議封館改善後方得開放使用。

台中市建築師公會今發聲明稿說明，13日氣爆當天，公會理事長虞承宗帶領公會建築師到場協助場勘，加速了解災害發生後建築結構、室內裝修及防火避難設施破壞狀況，提供後續勘救災與使用安全性建議。

台中市建築師公會初判，全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，可供檢調、救災及鑑定人員進入作業， 其餘個別細部結構是否遭受波及？應另行全面鑑定。外牆破壞懸掛部分，應立即拆除或防護處置，現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至影響其他樓層運作，建議封館改善後方得開放使用。

至於坊間流言批判室內裝修審查時間冗長且費用高昂，致使業者捨合法申請室內裝修許可，恐影響公安一事，台中市建築師公會澄清，室內裝修許可申請，須依法設計耐燃材料以降低火災負荷等檢討，才可取得許可，若經熟悉法規檢討並檢具齊全文件，可縮減許可審查時程，且服務費用遠低於實際裝修工程，利人且利己。

台中市建築師公會針對新光三越公安意外呼籲，業者勿抱僥倖心態，省卻申請市政府許可室內裝修程序，自行雇用裝潢工，任意敲打或隔間，二、業者一定要聘請合法的營造業或室內裝修業施工，施工廠商也要確實依法遵守勞安衛生規定，依個別施工技術、方法與程序，做好施工防護措施，不可便宜行事，以杜絕公安事件。