新光三越氣爆澳門夫婦出殯 黑傘護送移靈

台中新光三越氣爆案，造成澳門鄧家4代7人2死、5人輕重傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命。家屬昨低調舉辦告別式，送別至親，婉謝台中市政府官員、新光三越派員致哀，移靈時出動黑傘部隊，棺柩載往火葬場火化，場面哀淒。

台中新光三越氣爆案造成4人死亡，其中來自澳門的一家7口中，鄧姓夫妻遭石塊及散落物砸中，當場死亡，重傷的兩歲女童，仍在加護病房治療中。

據了解，家屬原計畫將鄧姓夫妻遺體運回澳門辦理後事，但礙於行政程序繁瑣，最後決定昨天在台灣舉行告別式，遺體昨火化後，近日送回澳門。

台中市府原擬由副市長鄭照新與民政局長吳世瑋到場致意，遭家屬婉拒；新光三越人員也未現身，僅回應「無法代替家屬回答相關問題」，市府更是不置一語，各方都極低調。葬禮全程由紅十字會協助，女童叔叔昨也到場送別至親。

現場靈位擺放拜飯、素果，另有威士忌、啤酒、餅乾和零食，台中市長盧秀燕與民政局長吳世瑋送上各兩盆蘭花；盧秀燕前日已拈香致哀。

這場意外中，2歲女童仍在醫院治療，中國醫藥大學附設醫院表示，女童生命跡象如前幾日，腦壓雖較起始時下降，仍在危險範圍內，醫護團隊持續治療和密切監測中。另85歲阿祖在澄清醫院治療，傷勢相對輕微，事發後仍能對話溝通。