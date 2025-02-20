台中新光三越氣爆28勞工遭資遣 勞動部發文要求釐清

台中新光三越因氣爆案停業，根據台中市勞工局指出，已收到新光三越14家廠商申請資遣通報28人，雇主資遣勾選事由為不可抗力暫停工作1個月以上，然而氣爆至今才1周時間。勞動部表示，已發文給台中市政府，要求嚴查確認是否符合相關規定。

勞動部勞動關係司合作科長劉政彥證實，根據台中市勞工局回報，新光三越目前有14家專櫃申請資遣通報28人，其中9家19人確認與氣爆事件相關。

根據勞動基準法11條規定，若非屬下列事由，雇主不得預告勞工終止勞動契約，包含歇業或轉讓時、虧損或業務緊縮時、不可抗力暫停工作在1個月以上時、業務性質變更、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。

劉政彥表示，氣爆至今僅1周，不過雇主勾選的資遣事由為不可抗力暫停工作在1個月以上，勞動部今天已正式發文請台中市查明確認，是否資遣申請案都符合規定。