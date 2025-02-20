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新光三越氣爆勞工遭資遣 勞動部將發文釐清事由

中央社／ 台北20日電

台中新光三越有14家廠商通報28名員工資遣，勞動部今天表示，進一步瞭解實際因氣爆事件而通報資遣為19人，但資遣事由是否符合法律規定，將發文請中市府確認。

台中新光三越13日氣爆後休館，受影響員工數千人，且根據台中市勞工局資料統計顯示，截至昨天為止，共收到新光三越14家專櫃廠商申請資遣通報28人。

勞動部勞動關係司科長劉政彥今天告訴中央社記者，進一步詢問台中市政府，28人中有19人是與氣爆事故有關，另8人是剛好廠商要撤櫃因此提資遣，1人是因勞工對於所擔任工作不能勝任，因此雇主資遣。

雇主要資遣勞工，勞基法規定有法定事由，包含雇主歇業、轉讓；虧損或業務緊縮；不可抗力暫停工作在1個月以上；業務性質變更，有減少勞工必要，又無適當工作可供安置；勞工對於所擔任的工作確不能勝任時等，若非這5種情況，雇主不得預告勞工終止勞動契約。

劉政彥表示，根據通報，19名因為氣爆事故被資遣的勞工，雇主資遣勾選的事由為不可抗力暫停工作在1個月以上，但因氣爆事件發生至今還不到1個月，因此今天就會發文給中市府，請中市府勞工局協助確認。

台中市 新光三越氣爆

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