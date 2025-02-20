快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

iPhone 16e被閹割蘋果「超實用功能」！網嚇貴6400元：直接滅火

新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬今低調舉辦告別式，送別至親，婉謝台中市政府等官員致哀，移靈時出動黑傘部隊，棺柩載往火葬場火化，場面哀淒。

澳門鄧姓二歲女童與父母、56歲爺爺、58歲奶奶、24歲叔叔，以及85歲曾祖母祖等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的爺爺被掉落物砸中當場慘死，奶奶送醫不治。

女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，女童術後住加護病房治療觀察中。叔叔臉部、手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折，2人都開完刀住院，傷勢穩定。

澳門鄧家親友團14日在透過紅十字會協助飛抵台灣，當天在陸委會副主委沈有忠的陪同下，先到中港澄清醫院探望住院的曾祖母、叔叔，後赴台中殯儀館，最後到中國兒醫探望女童與爸媽。

據了解，家屬處理喪事極為低調，全程由紅十字會協助，今天上午，女童的叔叔也到場送別至親，低調婉謝官員致哀，包括副市長鄭照新、民政局長吳世瑋等人，在近12時移靈至東海火葬場火化，倆人骨灰預計近日就會由家屬帶回故鄉。

新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

新光三越氣爆案裝修規模更甚以往沒送審 議員轟台中市府淪橡皮圖章

台中新光三越氣爆傷者 2歲澳門女童腦壓下降

新光三越氣爆檢3度赴現場勘驗 工人納悶：知道當天要切瓦斯

清不完懸掛物再遭罰30萬元 新光三越：有一定施工難度

相關新聞

新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬今低調舉辦告別式，送別至親，婉謝台中市政府等...

氣爆滿一周14家櫃位資遣28人 市府就服處協助後續

台中新光三越氣爆滿一周，專櫃廠商員工衝擊漸浮現。台中市勞工局證實，截至昨天已收到14家櫃位廠商申請資遣通報共28人，市府...

新光三越氣爆案裝修規模更甚以往沒送審 議員轟台中市府淪橡皮圖章

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府發現氣爆的12樓裝修工程未依法申請，裁罰30萬元。市議員疑惑，新光三越過...

台中新光三越氣爆傷者 2歲澳門女童腦壓下降

台中新光三越13日氣爆，造成澳門籍遊客1家7口2死5傷，傷重的2歲女童頭部重創。中國醫藥大學附設醫院今天說，女童目前生命...

新光三越氣爆檢3度赴現場勘驗 工人納悶：知道當天要切瓦斯

台中新光三越13日氣爆釀多人死傷，目前雖仍指向瓦斯氣爆但實際原因仍不明，也尚無人轉列「被告」身分，台中地檢署主任檢察官鄭...

清不完懸掛物再遭罰30萬元 新光三越：有一定施工難度

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府勒令新光三越昨日前拆完外牆的危險懸掛物，新光三越連日出動吊車仍未拆完，遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。