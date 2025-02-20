新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬今低調舉辦告別式，送別至親，婉謝台中市政府等官員致哀，移靈時出動黑傘部隊，棺柩載往火葬場火化，場面哀淒。

澳門鄧姓二歲女童與父母、56歲爺爺、58歲奶奶、24歲叔叔，以及85歲曾祖母祖等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的爺爺被掉落物砸中當場慘死，奶奶送醫不治。

女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，女童術後住加護病房治療觀察中。叔叔臉部、手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折，2人都開完刀住院，傷勢穩定。

澳門鄧家親友團14日在透過紅十字會協助飛抵台灣，當天在陸委會副主委沈有忠的陪同下，先到中港澄清醫院探望住院的曾祖母、叔叔，後赴台中殯儀館，最後到中國兒醫探望女童與爸媽。

據了解，家屬處理喪事極為低調，全程由紅十字會協助，今天上午，女童的叔叔也到場送別至親，低調婉謝官員致哀，包括副市長鄭照新、民政局長吳世瑋等人，在近12時移靈至東海火葬場火化，倆人骨灰預計近日就會由家屬帶回故鄉。

新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影 新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬今低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影