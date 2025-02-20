氣爆滿一周14家櫃位資遣28人 市府就服處協助後續

台中新光三越氣爆滿一周，專櫃廠商員工衝擊漸浮現。台中市勞工局證實，截至昨天已收到14家櫃位廠商申請資遣通報共28人，市府受理後，將轉由就服處連繫，協助申請失業給付、轉職或職訓等。市府今、明兩天也將舉辦兩場說明會。

勞工局清查資料，台中新光三越有303名員工，櫃位廠商數833家，2家外包廠商，部分專櫃員工被調往他店。新光三越營業本部副本部長謝英明說，絕大部分專櫃業績都是單店全台第一，已和各專櫃品牌溝通，請他們做最好的照顧。

氣爆案釀4死38傷，中市府勒令新光三越18日前拆完外牆危險懸掛物，業者連日出動吊車仍未拆完，前晚遭罰30萬元。業者表示，事發地點在12樓，施工難度愈來愈高，但一定會盡快完成。

外界質疑為何外牆懸掛物拆除速度這麼慢？謝英明說，施工有難度，能拆的都先用吊車拆下來；新光三越也很急，會盡全力趕在市府規定日期前拆完。

謝英明說，新光三越在事故第二天開設受害人專線0800-008-011後，每天專線接聽，這幾天約接聽200通電話，會持續接聽追蹤；上周展開員工的心理諮商，持續進行，範圍擴及所有專櫃夥伴。

媒體詢問，此前38次施工都有申請，為何獨漏這次？謝英明回應，他從中港店破土就在新光三越服務，也是前任店長，25年來中港店不斷調整，均依照政府規定申報，這次確實疏漏，會虛心檢討補救。

澳門籍罹難者部分，謝英明說，從家屬來台到離境會持續陪伴，但無法透露細節與進度，傷者與亡者家屬都非常難過，希望給他們空間，不要打擾；目前還有10幾名傷者住院，新光三越也會盡可能協助，依不同情況照顧「該發的都會發」。