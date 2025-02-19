新光三越氣爆案裝修規模更甚以往沒送審 議員轟台中市府淪橡皮圖章

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府發現氣爆的12樓裝修工程未依法申請，裁罰30萬元。市議員疑惑，新光三越過去6年共申請38次裝修，唯獨這次沒送審？且頻繁裝修市府皆未監督，形同橡皮圖章。都市發展局回應，每年都有辦理年節與母親節檔期稽查。

民進黨籍市議員江肇國、張家銨、周永鴻調閱市長盧秀燕任內新光三越中港店施工紀錄，發現2017年迄今共38次室內裝修申請。張家銨質疑，這次發生氣爆的裝修擴及整層12樓與部分11樓，規模更甚以往卻沒有申請，是否有不可告人之處？市府與檢調單位應徹查到底。

江肇國表示，新光三越平均1年要裝修6次，工期長的都要超過1年，但新光三越每天營業，根本沒看過內部頻繁的圍出圍籬，這些裝修究竟如何過審、市府如何監督？市府對室內裝修申請根本沒有管理，也未稽查現場施工，任由民眾在工地與商場間消費、飲食，只收件蓋章，卻對過程完全放任。

周永鴻指出，根據台中市建築物室內裝修審查機構作業事項規範，室內裝修施工以1年為限，但新光三越有多次超過1年的裝修案，是市府給的特權，還是所有百貨業皆然？市府應該每半年抽查至少一成案件，否則現行監管機制形同虛設，才是台中公安事故頻傳的原因。

都發局表示，2022年及2023年遭遇新冠疫情，原物料與人力缺乏，當時特別公告全市室內裝修工期自動展延3個月；此外室內裝修工程在1年內完工後，還有竣工查驗、退補件等行政作業時間，部分申請案從得到施工許可到領取裝修合格證會超過1年，並無獨厚新光三越或其他業者。