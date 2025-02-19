扛30公斤爬12樓搜救 廖偉翔備熱食感謝消防員

台中新光三越日前發生氣爆，造成嚴重傷亡，消防人員第一時間趕赴現場搶救，並扛重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，令人動容。國民黨立委廖偉翔今天特地準備熱食，到消防局感謝當天出勤的消防員的辛勞。

廖偉翔今天偕與服務團隊到台中市政府消防局第六救災救護大隊南屯分隊，慰勞新光三越氣爆案出勤人員。廖偉翔說，謝謝大家在災難發生時的鼎力相助，讓大家在悲劇發生時，還能感受到人性的互助與溫暖。

南屯分隊在臉書指出，為確保救災任務安全，防止二次爆炸受傷風險，消防人員第一時間必須全副武裝，身負總重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，再將傷患原路搬運至地面送醫。面對如此需要超常體力的工作內容，消防員會利用待命時間在分隊健身房進行重量訓練和有氧運動，提升自身體能以應對未知的災害。

南屯分隊也感謝廖偉翔特別準備熱食，照顧消防義消弟兄姊妹們的五臟廟，成為消防員出勤後、訓練後的最佳補給。