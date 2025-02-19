快訊

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

馬斯克「最聰明AI」發布會 C位給了大陸95後學霸

張震母親驚傳病逝 兄張翰承受喪母之痛仍出席記者會

扛30公斤爬12樓搜救 廖偉翔備熱食感謝消防員

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台中新光三越日前發生氣爆，造成嚴重傷亡，消防人員第一時間趕赴現場搶救，並扛重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，令人動容。國民黨立委廖偉翔今天特地準備熱食，到消防局照顧消防員五臟廟。圖／擷取自台中市政府消防局第六救災救護大隊南屯分隊臉書
台中新光三越日前發生氣爆，造成嚴重傷亡，消防人員第一時間趕赴現場搶救，並扛重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，令人動容。國民黨立委廖偉翔今天特地準備熱食，到消防局照顧消防員五臟廟。圖／擷取自台中市政府消防局第六救災救護大隊南屯分隊臉書

台中新光三越日前發生氣爆，造成嚴重傷亡，消防人員第一時間趕赴現場搶救，並扛重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，令人動容。國民黨立委廖偉翔今天特地準備熱食，到消防局感謝當天出勤的消防員的辛勞。

廖偉翔今天偕與服務團隊到台中市政府消防局第六救災救護大隊南屯分隊，慰勞新光三越氣爆案出勤人員。廖偉翔說，謝謝大家在災難發生時的鼎力相助，讓大家在悲劇發生時，還能感受到人性的互助與溫暖。

南屯分隊在臉書指出，為確保救災任務安全，防止二次爆炸受傷風險，消防人員第一時間必須全副武裝，身負總重量高達30公斤的裝備，徒步爬上12層樓進行搜救，再將傷患原路搬運至地面送醫。面對如此需要超常體力的工作內容，消防員會利用待命時間在分隊健身房進行重量訓練和有氧運動，提升自身體能以應對未知的災害。

南屯分隊也感謝廖偉翔特別準備熱食，照顧消防義消弟兄姊妹們的五臟廟，成為消防員出勤後、訓練後的最佳補給。

台中市 廖偉翔 新光三越氣爆

延伸閱讀

NCC750之亂還沒結束 廖偉翔獲陳情：不簽切結就退貨

新光三越氣爆掀論戰 國民黨凌濤點名綠營3人無視苦難繼續玩

台中氣爆中辦執行長不見蹤影 凌濤：莊競程正在帛琉度假

廖偉翔到場協助反遭抹黑 凌濤：蔡其昌看球賽要被罷100次？

相關新聞

新光三越氣爆檢3度赴現場勘驗 工人納悶：知道當天要切瓦斯

台中新光三越13日氣爆釀多人死傷，目前雖仍指向瓦斯氣爆但實際原因仍不明，也尚無人轉列「被告」身分，台中地檢署主任檢察官鄭...

新光三越氣爆案裝修規模更甚以往沒送審 議員轟台中市府淪橡皮圖章

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府發現氣爆的12樓裝修工程未依法申請，裁罰30萬元。市議員疑惑，新光三越過...

台中新光三越氣爆傷者 2歲澳門女童腦壓下降

台中新光三越13日氣爆，造成澳門籍遊客1家7口2死5傷，傷重的2歲女童頭部重創。中國醫藥大學附設醫院今天說，女童目前生命...

清不完懸掛物再遭罰30萬元 新光三越：有一定施工難度

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府勒令新光三越昨日前拆完外牆的危險懸掛物，新光三越連日出動吊車仍未拆完，遭...

新光三越氣爆倉皇逃生 櫃姐至今仍睡不好：頭上老是有個陰影

新光三越發生嚴重氣爆，造成4死30多傷，一名女裝店長說，雖然已一周，但心情至今難以平復，頭上好像老是有個陰影，晚上都睡不...

新光三越男樓管恢復良好 氣爆前曾傳工作照…檢列重要證人

新光三越台中店氣爆發生時，在11樓工作的姜姓男樓管腦部重創、身體多處骨折，緊急手術後17日清醒，脫離險境。醫院今天說，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。