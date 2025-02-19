新光三越氣爆檢3度赴現場勘驗 工人納悶：知道當天要切瓦斯

台中新光三越13日氣爆釀多人死傷，目前雖仍指向瓦斯氣爆但實際原因仍不明，也尚無人轉列「被告」身分，台中地檢署主任檢察官鄭葆琳今率專案小組今第3度進入氣爆現場勘查，但因還有多名現場工人仍在住院，檢方也坦言是「重要關係人」，必須等傷勢穩定才能接受訊問。

據了解，當天在場裝修相關業者指出，美食街改裝時多個工班同時施作不同工程，業主新光三越發包後各自進場施工，工人也稱「知道當天有人要切瓦斯管線」，沒想到引發嚴重氣爆，對於案發原因也很納悶，只能配合調查盼還原現場找出真相。

台中地檢表示，專案小組前後完成相驗、啟動刑案調查，已分三波傳訊新光三越職員、欣中瓦斯業者，及裝修及拆除業者、消防器材人員等證人共22人（23人次）到案複訊。

檢方說，主任檢察官鄭葆琳今率檢察官、專案小組等人員，第3度進入新光三越氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證，釐清疑點。

檢方指出，氣爆現場破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，相關採證、鑑識、及鑑定等，均由專案小組及火調單位持續處理中。

另外，目前尚有多名重要在場關係人，因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組持續追蹤復原情形並盡速完成筆錄製作。