清不完懸掛物再遭罰30萬元 新光三越：有一定施工難度

台中新光三越百貨中港店氣爆案釀4死38傷，中市府勒令新光三越昨日前拆完外牆的危險懸掛物，新光三越連日出動吊車仍未拆完，遭罰30萬元。新光三越今天表示，事發地點在12樓，確實有一定施工難度，後續必須使用更高難度施工，一定會盡快完成。

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，事件發生後新光三越已經展開全面善後工作，對部分未竟事宜感到抱歉，會用負責任的態度做到最好。外界疑問為何外牆懸掛物拆除速度這麼慢，必須承認確實有一定施工難度，能拆的都先用吊車拆下來；新光三越也很急，不希望影響周邊安全，會盡全力趕在市府規定日期前拆完。

謝英明說，新光三越在事故第二日開設受害人專線0800-008-011之後，每天專線接聽，這幾天下來約已接聽200通電話，會持續接聽追蹤；上周已展開員工的心理諮商，會持續進行，範圍擴及所有專櫃夥伴。

媒體詢問，新光三越中港店此前38次施工都有申請，為何這次獨漏？謝英明回應，他從中港店破土就在新光三越服務，也是前任店長，25年來中港店經過非常多導入與調整，以往都有依照政府規定來做，這次確實是疏漏，做得不夠好，會虛心檢討補救，一定改到最好。

部分中港店的專櫃員工被調往其他店，謝英明表示，中港店有800多個專櫃，絕大部分專櫃業績都是單店全台第一，3500多名夥伴都非常優秀，已經和各專櫃品牌溝通，請他們做最好的照顧；專櫃人員和員工、消費者都有很深的情感連結，目前不會擔心暫時離開的夥伴未來會否回來。

媒體好奇澳門籍罹難者的協助進度，謝英明說，新光三越從他們來台到離境會持續陪伴，但無法透露細節與進度，傷者與亡者家屬都非常難過，希望給他們一點空間，不要打擾；除了罹難者，目前還有10多名傷者住院，新光三越不是醫療專業，但會盡可能協助，依不同情況照顧，「該發的都會發」。