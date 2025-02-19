新光三越氣爆倉皇逃生 櫃姐至今仍睡不好：頭上老是有個陰影

新光三越發生嚴重氣爆，造成4死30多傷，一名女裝店長說，雖然已一周，但心情至今難以平復，頭上好像老是有個陰影，晚上都睡不好。新光三越人員昨天說，若是櫃位員工有心理症狀，可以跟百貨公司聯繫，可以為他們安排心理諮商。

據了解，新光三越在爆炸案後的善後處理事項中，曾替百貨公司員工安排心理諮商服務，以平復爆炸案後的心理創傷。對於櫃位員工若有類似狀況，公司說，也可以適用。

這名女店長說，她在新光三越百貨工作多年，對新光有感情，看到不幸的事情發生，心中十分不捨。爆炸的當下，她倉皇逃生，這幾日仍在處理後續客人訂單和衣物修改等事情。因為不是在百貨公司，面對新的流程，處理起更為繁瑣，甚至還要跑郵局寄送衣物給客人。

她說，感謝新光三越願意提供心理諮商服務，但她不會去和樓管等工作人員搶，因為他們更為辛苦，願意把機會先留給他們。目前就是一面完成工作，一方面自我調適，以度過這段艱難的時光。