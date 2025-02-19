台中新光三越氣爆 11英雄助救災

氣爆無情，人間有情。新光三越台中店氣爆後，滿目瘡痍，有護理師「急診魂」上身義勇救人，也有駕車躲過氣爆的工程行員工，轉頭重回現場指揮交通，還有計程車司機熱血飆車，搶救重傷者送醫。市長盧秀燕昨頒獎表揚11名救災英雄，稱他們的名字就是「勇氣」。

新光三越表示，昨持續以吊車整理建物外牆易掉落物，已告一段落，向市府申請搭設施工架獲准後，再處理其他部分。但都發局昨現勘，發現外牆仍有剝落附掛物未拆除，有公安疑慮，重罰30萬元，限期本月25日前改善。

「氣爆時開在快車道，大量爆炸的掉落物就在車後方。」消防工程公司員工齊先生當時駕車行駛在台灣大道上，雖已過了新光三越前最危險路段，但他說，覺得不能一走了之，馬上轉頭回現場，協助指揮交通。

這樣的英雄不只一人。彰基急診部護理師情侶檔蘇奕帆、郭芸亘，當時正在百貨逛街，氣爆發生後立即投入救人。「在急診室工作，對大量傷患沒有震驚或緊張的情緒。」他說，當時的確很危險，但不後悔做出這個選擇。

滿頭白髮的土木技師劉澤山說，聽到氣爆後過去幫忙，接手護理師情侶作CPR，招呼工地同仁把道路清開，都是微不足道的小事，呼籲大家多學習CPR等基本救難技術。

在附近執勤的義交分隊長何小姐說，當時抬頭看到氣爆，趕緊衝現場幫忙；她和同伴背部受傷、腳部受傷，但身體還可以動，甚至沒感覺到痛就投入，從中午待到下午4、5時才離開。

盧秀燕表示，氣爆中看見台灣最美風景，這是人性善良與光輝，市府頒發感謝狀，也頒發5000元至1萬元不等獎金。

澳門鄧家7口在氣爆中釀2死5傷，2歲女童頭部重創，醫院表示，腦壓昨降低，將結束溫控療法，生命跡象穩定，持續治療觀察。

至於身亡的56歲鄧男、58歲盧女夫婦，家屬原規畫將遺體運回澳門，昨傳出因航空公司拒載，擬於20日舉行告別式後火化。中市府民政局表示，是否拒運他不知情；經營台中、澳門航線的星宇航空表示，基於人道立場，不會拒絕。