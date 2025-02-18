新光三越拆不完外牆懸掛物 台中市府再罰30萬
台中新光三越百貨中港店氣爆案第6天，中市府勒令今天結束前需移除有脫落危險的外牆懸掛物，新光近幾天連續出動吊車將懸掛物內推，今天下午送審，不過都市發展局會同結構技師勘察，發現仍有多處懸掛物未拆除，依違反建築法開罰30萬元。新光三越表示，全力配合。
新光三越13日上午氣爆，第一時間噴出大量外牆牆面與懸掛物，波及人行道、廣場與台灣大道。中市建設局當天清理完台灣大道，新光三越14日也清空人行道與廣場，但發生氣爆的12樓外牆仍有多處懸掛物搖搖欲墜，市府勒令18日前拆除並完成清理。
新光三越連日出動大型機具與吊車，清理高樓的懸掛物，今天下午4時提送相關證明文件，請市府驗收。
都發局指出，下午4時半會同結構技師、新光三越與新光三越委任建築師勘驗，發現建築物高層仍有許多從外牆剝落的懸掛物體未拆除，有公安疑慮且不符合安全規定，違反建築法第77條第1項，依同法第91條第1項第2款重罰30萬元罰鍰，並限期改善。
都發局補充，新光三越昨天送交的建築物外牆整修施工架申請書，缺少施工計畫書等附件，已退件，目前尚未收到補件，請新光三越盡速補正報備。局長李正偉強調，建築涉及公安不容輕忽，請新光三越盡速完成改善作業，確保市民安全。
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