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中檢再查新光三越氣爆原因 今再訊問5證人累積22人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆事件。圖／聯合報系資料照
台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆事件。圖／聯合報系資料照

台中新光三越氣爆案，目前仍有5名傷患在加護病房急救，台中地檢署陸續傳喚涉案工人、新光三越員工、欣中天然氣公司等涉案人訊問，過去已訊問完17名證人，今天再新增傳喚工人、百貨員工、消防設備業者等5人釐清，目前已累積訊問證人22名，暫無人轉列被告。

據了解，目前住在加護病房的傷患中，疑為距離氣爆現場距離最近的工人，因此檢警仍在掌握工人的傷癒狀況，以釐清案發經過，查明肇事責任。

台中新光三越在本月13日發生氣爆，台中地檢署指派主任檢察官鄭葆琳，與多位檢察官、消防局等單位，組成專案小組，案發後已陸續傳訊施工工班、新光三越、欣中天然氣公司員工等16人，其中一名工頭被二度傳訊，是否為「關鍵人物」，檢方未予證實，今天又再新增傳喚證人5名。

台中市 新光三越氣爆

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