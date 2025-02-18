台中調台北支援？氣爆後櫃位3500員工 新光三越：與廠商啟動短期安置

新光三越氣爆案後，櫃位廠商員工傳出有不滿被自家廠商由台中調往台北支援。新光三越營業本部副本部長謝英明今天說，新光三越台中店有800個專櫃3500人，目前已和廠商共同啟動「短期人員安置計畫」，並與各家廠商保持聯繫，在保障工作權之下，讓他們安心。

謝英明舉例，這其中有些人也許去支援，還有很多是安排教育訓練，比如像LV，他們就用線上的方式，讓員工教育訓練，在保障工作權之下讓員工安心。

他說，每個品牌都有不同的應對措施，因為廠商的性質不完全一樣，有餐廳、服飾和各種不同的公司，新光三越已經啟動和各個公司聯繫，並且由台北的商品部直接聯繫。台中店的商品部人員，在氣爆案之後，目前都在家休息。