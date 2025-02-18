新光三越氣爆澳門1家2亡傳「航空公司拒運遺體」 初定20日火化

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓一家7口57歲阿公、58歲阿嬤雙亡，兩歲小孫女還在加護病房治療。家屬原本要透過紅十字會協助，將遺體運回澳門，不過今傳出可能在20日公告別式後即火化，因「航空公司拒運遺體」。市府民政局表示，火化時間還待最後確定，拒運遺體一事則不知情。

澳門一家四代七口人遊台中，不料禍從天降，路過新光三越前門時，遭爆炸噴落的異物砸中，阿嬤與阿公死亡，鄧家親友原希望透過紅十字國際委員會會協助，將兩具嬤遺體載回澳門，但據傳台灣飛澳門的航空公司都拒絕運送遺體，鄧家只能選擇在台灣舉行告別式後火化，預定在2月20日舉行，再將骨灰送回澳門。

中市府民政局長吳世瑋說，鄧家人目前初步決定，死者20日火化，但還要親友再確認，至於航空公司拒載遺體，吳世瑋表示他不知情。