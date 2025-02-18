新光三越澄清氣爆時未廣播購物愉快 更沒要拚一至三樓精品先復業

有消費者向媒體反映指，新光三越氣爆後11時40分左右聽到館方廣播，說館內巨大震動及聲響是因「系統故障」，還請消費者「購物愉快」，批新光三越應變能力不足，通報機制有問題。新光三越營業本部副本部長謝英明今澄清，當時店內播音稿內容「因為電力故障，請聽從協助，往安全的地方疏散」應是消費者慌亂中誤解。

新光三越今也澄清，沒有所謂要拚一至三樓精品業先恢復營業，公司內部完全沒有討論，不知道消息從何而來。目前就是要送出安全防護計畫，等市府核准施工後，努力進行建物的檢查和復建，並待通過市府審核，一切安全無虞之後，才有可能討論後續如何復業等事宜。

謝英明說，新光三越是一個商場，絕對會有活動的播音，把活動的內容提醒、告訴消費者，可能當下大家記的不太一樣。但事發當下是要引導客人，不會是活動的播音，可能消費者記憶的還是前一分鐘的活動，而當下可能是慌亂的。

他說，新光三越有一定的處理原則，播音的內容就是「因電力故障，請聽從協助，往安全的地方疏散」這才是正確的，可能是消費者慌亂中有誤解。