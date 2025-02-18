快訊

明後2天好天氣！周五迎冷氣團凍到下周 最冷時刻低溫剩10度

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越氣爆倒地「下半身裸露在外」 暖心消防員守護死者最後尊嚴

中央社／ 台中18日電
新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊張文鴻（左）銷假投入救災，周旻（右）以棉被覆蓋死者守護最後尊嚴。中央社
新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊張文鴻（左）銷假投入救災，周旻（右）以棉被覆蓋死者守護最後尊嚴。中央社

新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊隊員張文鴻銷假投入救災，隊友周旻發現傷者明顯不治，為死者覆蓋棉被，2人齊力救災也守護死者最後尊嚴，更避免其他人目睹產生創傷後壓力症候群。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。台中市消防局出動58輛消防與救護車、145名消防員及2隻搜救犬到場搶救，台中第六警分局、台中市警局交通大隊也出動逾百名警力到場管制與疏散民眾。

南屯消防分隊消防員張文鴻當下立刻銷假請命投入救災，他接受中央社記者採訪表示，當時休假留在隊上整理文書業務，當無線電喊出「新光三越啟動大量傷患救助」，後續學長回報現場狀況很嚴重，他立即請示指揮中心表示要銷假投入救災。

張文鴻和周旻開著救護車抵達現場，遍地都是碎玻璃、炸飛的鐵片，現場一片狼籍。周旻指出，先為1名骨折傷患初步檢傷後，由其他救護車協助送醫，接獲指示查看另名倒在地上的傷者狀況，他上前查看並掀開覆蓋的棉被，發現傷者傷勢嚴重，已明顯死亡。但棉被僅覆蓋上半身，下半身裸露在外。

周旻拿出另條棉被為死者覆蓋下半身，他說，除基於對死者的尊重，也擔心後續被救出的傷患、民眾目睹會造成心理創傷。張文鴻、周旻繫上檢傷黑卡後，拉著擔架繼續現場搜救行動。

張文鴻、周旻擔任消防員分別有5年、7年之久，都是第一次面對大型災難現場的救護，第一時間2人沒時間感到害怕，只想盡快將患者救出。至於目睹災難現場後是否會有創傷後壓力症候群，2人都說「沒想這麼多」。

張文鴻、周旻經由特考班投身消防工作。周旻擔任替代役時曾參與台南維冠大樓倒塌救災工作，當時他負責記錄無線電回報的訊息，因此喚醒他體內正義助人的DNA，轉身報考消防特考班。

張文鴻原從事餐飲業，本想和朋友報考警察，最後選擇從事消防工作，張文鴻說，消防工作可以幫助大家，讓他很有成就感。隊友們也說張文鴻即使放假也常留在隊上隨時支援，根本以消防分隊為家。

中市消防局南屯分隊分隊長廖維封表示，棉被並非救護車上的標準配備，有時救災現場會需要棉被做更好的搬運，當現場有明顯死亡樣態，會將棉被覆蓋在死者身上以表尊重，基於人道立場，車上都會準備。

新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊張文鴻（前）、周旻（後）第一時間投入救災，年輕的2人首次面對大型救災現場，完全忘記害怕，只想著要協助傷者就醫。中央社
新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊張文鴻（前）、周旻（後）第一時間投入救災，年輕的2人首次面對大型救災現場，完全忘記害怕，只想著要協助傷者就醫。中央社

台中市 新光三越氣爆 消防員

延伸閱讀

氣爆外牆掉落處理告一段落 新光三越：努力做好安全防護

好消息！新光三越氣爆澳門2歲女童 腦壓降低生命跡象趨穩定

新光三越勞工相關權益 中市府連兩場說明會並舉辦百貨業徵才

台中新光三越氣爆停業 市府將辦勞動權益說明會

相關新聞

遭爆拒載新光三越意外2遺體回澳門？ 星宇航空：不可能拒絕

台中新光三越氣爆意外，澳門籍一家7人釀2死5傷，傳出家屬希望將遺體運回澳門，卻被國內飛澳門航空公司拒載，星宇航空今天說明...

新光三越氣爆倒地「下半身裸露在外」 暖心消防員守護死者最後尊嚴

新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊隊員張文鴻銷假投入救災，隊友周旻發現傷者明顯不治，為死者覆蓋棉被，2人齊力救災也守護...

台中調台北支援？氣爆後櫃位3500員工 新光三越：與廠商啟動短期安置

新光三越氣爆案後，櫃位廠商員工傳出有不滿被自家廠商由台中調往台北支援。新光三越營業本部副本部長謝英明今天說，新光三越台中...

新光三越氣爆澳門1家2亡傳「航空公司拒運遺體」 初定20日火化

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓一家7口57歲阿公、58歲阿嬤雙亡，兩歲小孫女還在加護病房治療。家屬原本要透過紅十字會協助，...

影／氣爆後是否傷及主結構 新光三越副本部長謝英明：尚無法確定

新光三越發生氣爆後，造成多位民眾死傷。也讓大樓多處損毀，被問及這次氣爆意外是否傷及主結構，營業本部副本部長謝英明表示，目...

澄清氣爆時未廣播「購物愉快」 新光三越：沒要拚1至3樓精品先復業

有消費者向媒體反映指，新光三越氣爆後11時40分左右聽到館方廣播，說館內巨大震動及聲響是因「系統故障」，還請消費者「購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。