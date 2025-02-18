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氣爆外牆掉落處理告一段落 新光三越：努力做好安全防護
新光三越發生氣爆後，新光三越持續用吊車整理易掉落的部分，上午已告一段落，接著要等市府通過申請之後，再搭鷹架處理其他待整修的部分，新光三越表示，會請建築師積極配合送件。
新光三越營業本部副部長謝英明今天也強調，關於安全防護計畫，他們會積極地請技師和建築師提出申請，並且進行相關的工程施作，等到安全無虞之後，才可能繼續處理有關櫃位廠商返回取物，或部分恢復營業等事項。
對於部分櫃位工作人員和他們自己公司的工作和權益的部分，因為櫃位多達近800個，各家情況不同，他們很難有統一的處理標準，不過會和各家廠商協調。
有關櫃位反映，例如衣服會潮濕、有味道，希望回去處理等問題。謝英明說，他們的確也發現像是一些食物腐敗等問題，為了不讓情況繼續惡化下去，他們已著手處理，但整體而言還是要等到安全防護做好，後續的事宜才可以進行。
謝英明今天也感謝在事故當中無私奉獻與付出的人，感謝他們的協助。
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