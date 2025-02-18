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新光三越感謝無名英雄英勇相助 安全防護計畫加速進行中

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆事件。圖／聯合報系資料照片
台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆事件。圖／聯合報系資料照片

新光三越18日表示，對於台中中港店的意外事件深感悲痛。在這場突如其來的事件中，感受到社會的溫暖與勇敢，由衷感謝台中市政府、警察、消防與醫護人員，以及第一時間挺身而出的熱心民眾，展現了守護生命的無私精神。

新光三越向所有無名英雄致上敬意與感謝，包括：第一時間投入救援的護理師、協助載送傷者就醫的熱心民眾，以及在現場提供支援、指揮交通的善心人士等；同時，也感謝台中中港店的所有夥伴們。新光三越衷心感謝每一位伸出援手的人，謝謝所有無名英雄的英勇付出，並持續投入後續善後工作。

對於此次意外事件中的罹難者、傷者，新光三越持續關懷，並安排專人陪同，提供協助與關懷；自意外事件發生當下14人住院，持續協助，截至目前為止仍有11人接受治療中。

新光三越表示，事故發生後，持續進行緊急搶災搶險，安排吊車進行立即危害的掉落物拆除工作，並委任建築師針對安全防護計畫加速進行中，務使公共安全獲得優先保障。

台中市 新光三越氣爆

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