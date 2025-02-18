新光三越勞工相關權益 中市府連兩場說明會並舉辦百貨業徵才

為協助新光三越爆炸案件受影響的勞工，台中市政府勞工局20、21日將舉辦「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關資源服務說明會」，提供勞動權益、就業服務與訓練及失業給付三大面向的資訊，同時整合勞動部「充電再出發」等資源，歡迎有需求的勞工前往參加。

勞工局長林淑媛說，時地分別是20日下午2時在市府惠中樓9樓台中廳，以及21日下午2時在惠中樓401會議室舉辦。另也在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區(https://gov.tw/q6P)」提供相關說明。

她說，在勞動權益方面，新光三越所屬勞工於停工期間，工資應照給，其他櫃位的勞工因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其它適當工作，並應遵守勞動基準法調動5原則規定辦理。

勞工局也整合中央與地方資源，提供一站式就業服務，並規畫百貨零售等專案徵才活動，以及提供轉職職業訓練資源。若雇主未有適合工作予以調動或勞資雙方對調動無法達成協議而有終止勞動契約情事，雇主應依法預告、給付資遣費及開立非自願離職證明書，同時說明失業給付申請流程及相關規定。說明會詳細資訊請洽勞工局綜合規劃科04-22289111分機35300。

林淑媛說，台中市就業服務處為協助新光三越勞工，21日也在南區公所辦理展薪就業聯合徵才，邀請特力屋、王品及大潤發等8家廠商，提供474個職缺，另於活動現場設置LaLaport代收履歷專區。3月22日在中興大學辦理就業博覽會，邀請繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等30家服務業廠商，提供1940個職缺，歡迎市民朋友至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或電洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。