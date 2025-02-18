台中新光三越吊車未設防護網 都發局：封鎖線拉到人行道

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆，釀4死38傷，中市府勒令新光三越盡速清除大樓外的危險懸掛物。新光三越目前出動吊車等大型機具將部分外牆內推，不過尚未設置外圍防護網；都市發展局表示，封鎖線已拉到人行道，也都有做好人員管制。

新光三越中港店12樓外牆因氣爆部分噴出，部分外牆仍有帷幕懸掛，都發局勒令新光三越今天結束前移除這些危險物，否則將依建築法第77條第1項開罰。新光三越出動吊車，用內推的方式將懸吊物推進建物內部，不過尚未設置鷹架、防護網等等，引起部分民眾擔心。

都發局長李正偉今天表示，新光三越氣爆後的處置分為三階段，第一階段搶救搶災搶險，是13、14日案發前2天的主要任務；第二階段就是處理外牆帷幕可能造成的危險，新光三越18日結束前須清除危險的外調懸掛物；第三階段則是外牆鷹架、施工架，以及後續的外牆改善與內部結構補強。

李正偉說，這次氣爆與一般工地不同，一般工地架設防護網是因為民眾會經過，氣爆案則進入檢方偵辦程序，整棟大樓周圍拉起封鎖線，範圍擴展到人行道，封鎖線外都有保全管制；目前無法等新光三越做好所有防護再去移除吊掛危險物，擔心這幾天可能有突發狀況。

李正偉指出，13日初步鑑定，發現11、12樓有部分樓板凹陷、小梁彎曲，電梯間受到氣爆影響導致外牆外推，已經影響結構安全性，因此11、12樓封閉使用；至於全棟狀況以及後續能否啟用，要等新光三越請專業的技師詳細鑑定，包含後續修繕、改善計畫與結構補強等等。

新光三越這次施工未申報，遭都發局開罰30萬元，李正偉說，除了罰鍰，都發局也勒令停止使用建物，等於停業，以新光三越的營業額計算，每天損失大約6000多萬元，比罰鍰重很多；過去新光三越曾有2、30件施工申請，都是依法申請，然而這次施工未提出申請，也無補件。

李正偉表示，室內裝修規定有3種情況，第一種是工程低於1.2公尺且無關天花板與室內隔間，屬於免申請；第二種是一定規模以下，可採簡易申請；第三種則是一定規模以上的施工，需要完整送件與檢討。新光三越至今沒有送件，因此施工項目究竟屬於哪一種，仍待新光三越說明釐清。

新光三越昨天下午提出外牆施工架申請書，遭都發局退回，李正偉表示，尚缺施工計畫、機具、動線、交通維持計畫等復健，才要求補件。至於有民意代表批評向都發局調閱資料遭拒，李正偉說，前幾日重點是搶災搶險救護，以及聯合稽查，都發局資料多達200多萬件，不是不給，是需要時間。