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台中新光三越氣爆停業 市府將辦勞動權益說明會

中央社／ 台中18日電

台中新光三越百貨13日發生氣爆釀傷亡事故而停業中，受影響員工及專櫃人員數千人，台中市勞工局今天宣布，將於20日及21日舉辦勞動權益及服務資源說明會。

為協助新光三越氣爆案件受影響的勞工，台中市政府整合中央與地方資源，除在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」，也訂於20日及21日辦理2場次「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」等資訊。

勞工局長林淑媛表示，市府相當重視新光三越氣爆案受影響勞工勞動權益，除了勞工局官網設置專區協助，也規劃20日下午2時於台中市府新市政大樓惠中樓9樓台中廳、21日下午2時於惠中樓401會議室辦理「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」。

勞工局說明，在勞動權益方面，新光三越所屬勞工於停工期間，工資應照給；而其他櫃位的勞工因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其它適當工作，並應遵守勞動基準法調動5原則的規定。

勞工局指出，另外還整合中央與地方資源，市府將依勞工需求提供一站式就業服務，並規劃百貨零售等專案徵才活動及提供轉職職業訓練資源。若雇主未有適合工作予以調動或勞資雙方對調動無法達成協議而有終止勞動契約情事，雇主應依法預告、給付資遣費及開立非自願離職證明書，並說明失業給付申請流程及相關規定。

台中市 新光三越氣爆

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