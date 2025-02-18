快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

新光三越因殘存瓦斯累積密閉環境釀禍？ 百貨業：改裝區包覆是兩難

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越發生氣爆，百貨業者說，改裝時把空間包起來是事實，這也是百貨公司又想施工順利，又想不影響正常營運的為難之處。圖／台中市消防局提供
新光三越發生氣爆，百貨業者說，改裝時把空間包起來是事實，這也是百貨公司又想施工順利，又想不影響正常營運的為難之處。圖／台中市消防局提供

新光三越發生氣爆，裝潢業和結構技師業界傳出可能是遺留在管線內的瓦斯限於現場屬於密閉環境，沒有得到良好的宣洩，導致有工具、電燈等的開啟造成火花引爆。事實如何有待檢消查明，不過有百貨業者說，改裝時把空間包起來是事實，這也是百貨公司又想施工順利，又想不影響正常營運的為難之處。

尤其，新光三越氣爆的地點是在12樓的美食街區，用火多，瓦斯管線密布，相較於一般櫃位，改裝難度更高。甚至，一般改裝時，牽涉到水、電、瓦斯主要管線的「天和地」都不會動，以免申請、報備麻煩，但即使動的是分支的管線，也都特別小心。

裝潢業者說，新光三越管理上嚴謹，因此在改裝場所的包覆上會做的很到位，但有沒有注意到通風就值商榷。從有人聞到瓦斯味，到有3名樓管分別在現場12、11樓被發現，造成兩死一重傷的慘劇，很可能他們正在了解和處理瓦斯味來自何處。

台中市一家百貨業者說，新光三越事件發生後，雖然不是自己的公司，但他們身為從業人員，內心滋味也不好受，不僅是市府檢查的頻率高了，他們自己也十分擔心，每天都特別巡視各個區域，深怕還有公安事故會產生。

公安 台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

左營彩虹市集停電 顧客等50分鐘拿不到餐點 新光三越說話了

影／新光三越氣爆後掉落物頻傳 工作人員持續進行檢修

獨／新光三越氣爆原因未明 裝潢業懷疑：殘存瓦斯累積密閉環境釀禍

新光三越送緊急搶修申請書 缺施工項目等5內容被中市府退件

相關新聞

台中新光三越氣爆的人性光輝 他們留在現場「不會後悔」

台中新光三越百貨中港店氣爆案造成4死38傷，這起公安意外雖然造成巨大的傷痛，也閃耀著人性的光輝。案發當時有護理師、土木技...

新光三越因殘存瓦斯累積密閉環境釀禍？ 百貨業：改裝區包覆是兩難

新光三越發生氣爆，裝潢業和結構技師業界傳出可能是遺留在管線內的瓦斯限於現場屬於密閉環境，沒有得到良好的宣洩，導致有工具、...

新光三越氣爆後外牆殘破 新光三越出動吊車趕工清理

新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，市府昨限期今天內排除外牆危險物，3月15日前提出公安加強防護措施計畫。業者這幾天已出...

獨／新光三越氣爆原因未明 裝潢業懷疑：殘存瓦斯累積密閉環境釀禍

新光三越發生氣爆，至今原因未明。不過，裝潢業和結構技師業界已傳出一種可能引爆的說法，就是欣中天然氣公司雖在3天前的10日...

台中新光三越 拆破損外牆

新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，市府昨限期今天內排除外牆危險物，3月15日前提出公安加強防護措施計畫。業者已出動大型...

新光三越送緊急搶修申請書 缺施工項目等5內容被中市府退件

台中新光三越氣爆今天邁入第5天，被炸破的12樓外牆，至今仍有殘骸碎片懸掛在半空中，十分危險。新光三越雖然歷經數日出動大型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。