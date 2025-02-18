新光三越因殘存瓦斯累積密閉環境釀禍？ 百貨業：改裝區包覆是兩難

新光三越發生氣爆，裝潢業和結構技師業界傳出可能是遺留在管線內的瓦斯限於現場屬於密閉環境，沒有得到良好的宣洩，導致有工具、電燈等的開啟造成火花引爆。事實如何有待檢消查明，不過有百貨業者說，改裝時把空間包起來是事實，這也是百貨公司又想施工順利，又想不影響正常營運的為難之處。

尤其，新光三越氣爆的地點是在12樓的美食街區，用火多，瓦斯管線密布，相較於一般櫃位，改裝難度更高。甚至，一般改裝時，牽涉到水、電、瓦斯主要管線的「天和地」都不會動，以免申請、報備麻煩，但即使動的是分支的管線，也都特別小心。

裝潢業者說，新光三越管理上嚴謹，因此在改裝場所的包覆上會做的很到位，但有沒有注意到通風就值商榷。從有人聞到瓦斯味，到有3名樓管分別在現場12、11樓被發現，造成兩死一重傷的慘劇，很可能他們正在了解和處理瓦斯味來自何處。

台中市一家百貨業者說，新光三越事件發生後，雖然不是自己的公司，但他們身為從業人員，內心滋味也不好受，不僅是市府檢查的頻率高了，他們自己也十分擔心，每天都特別巡視各個區域，深怕還有公安事故會產生。