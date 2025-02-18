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台中新光三越氣爆的人性光輝 他們留在現場「不會後悔」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中新光三越氣爆案中，有11名熱心民眾協助救災，中市府今頒發感謝狀與獎金。記者陳敬丰／攝影
台中新光三越氣爆案中，有11名熱心民眾協助救災，中市府今頒發感謝狀與獎金。記者陳敬丰／攝影

台中新光三越百貨中港店氣爆案造成4死38傷，這起公安意外雖然造成巨大的傷痛，也閃耀著人性的光輝。案發當時有護理師、土木技師留在危險的現場替傷患CPR，有路過民眾折返協助指揮交通，也有退休司機一路狂飆載傷患就醫，中市府今表揚11名「救災英雄」。

協助救災的包含2名護理師情侶蘇先生、郭小姐，以及土木技師劉先生，替傷患吊點滴、CPR，消防工程公司員工齊先生折返現場協助指揮交通，退休司機蔡先生開車載重傷的2歲女童一家趕赴澄清醫院，高先生父子替傷者沖冷水並協助指揮交通，以及4名義交代傷指揮交通。

護理師蘇先生說，當時在新光三越6樓，聽到巨響後電梯晃動，趕緊往下看有無人需要幫忙，一到一樓，靠近台中大道的廣場一片狼藉，不少民眾倒臥在地，他與女友發現澳門籍阿公、阿嬤，阿公已經明顯死亡，阿嬤無明顯外傷卻失去呼吸心跳，趕緊做CPR。

蘇先生表示，當時已經有消防人員到場，現場有簡易的設備如點滴，不久陸續有消防人員抵達，先將阿嬤後送，他與女友繼續尋找傷患，替2名倒臥與俯趴在地的男性包紮、上點滴，等到1個半小時到2小時後現場量能充足才離開。

「我們都在急診室工作，對大量傷患並沒有震驚或緊張的情緒」，蘇先生說，事後詢問急診室的同仁，每個人的選擇都一樣，一定是義無反顧留在現場救治；現在想起來，當時的確很危險，但不會後悔做出這個選擇。

土木技師劉先生表示，自己僅是幫忙護理師情侶接手做CPR，以及招呼工地同仁把道路清開，其實都是微不足道的小事，呼籲大家多學習基本救難技術如CPR，有機會救人。消防工程公司員工齊先生說，氣爆時在快車道上，大量掉落物就在他的車子後方；雖然已經駛過新光三越，但覺得不能一走了之，調頭回現場幫忙指揮交通。

義交副分隊長何小姐回憶，氣爆時她與同仁剛好在新光三越與大遠百中間工地，爆炸聲一響，抬頭看到氣爆，趕緊衝到現場幫忙；她和同伴分別背部受傷、腳部受傷，但想著身體還可以動，甚至都沒有感覺到痛，一直待到下午4、5時才陸續離開。

市長盧秀燕說，這次氣爆案中看到台灣最美的風景，是勇敢、見義勇為，是人性的善良與光輝，就是這11名救災英雄。市府今天頒發感謝狀，除了高姓父子中的父親感冒未到場由兒子代領，其餘10人都到場，市府也頒發5000元到1萬元的獎金。

台中市長盧秀燕表示，這11名救災英雄是台灣最美的風景，展現了勇敢、見義勇為，是人性的善良與光輝。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，這11名救災英雄是台灣最美的風景，展現了勇敢、見義勇為，是人性的善良與光輝。記者陳敬丰／攝影
消防工程公司員工齊先生，雖然已經駛過新光三越，深覺不能一走了之，返回現場指揮交通。記者陳敬丰／攝影
消防工程公司員工齊先生，雖然已經駛過新光三越，深覺不能一走了之，返回現場指揮交通。記者陳敬丰／攝影
氣爆當下就在現場附近的義交們，各自受到輕傷，但甚至沒有感覺到痛，留在現場數個小時。記者陳敬丰／攝影
氣爆當下就在現場附近的義交們，各自受到輕傷，但甚至沒有感覺到痛，留在現場數個小時。記者陳敬丰／攝影
土木技師劉先生在現場協助CPR、吊點滴，呼籲大家多學習救難技術，有機會可以救人一命。記者陳敬丰／攝影
土木技師劉先生在現場協助CPR、吊點滴，呼籲大家多學習救難技術，有機會可以救人一命。記者陳敬丰／攝影
護理師情侶蘇先生與郭小姐，案發當下留在現場CPR，回想起來雖然很危險，但不會後悔這個選擇。記者陳敬丰／攝影
護理師情侶蘇先生與郭小姐，案發當下留在現場CPR，回想起來雖然很危險，但不會後悔這個選擇。記者陳敬丰／攝影

CPR 台中市 新光三越氣爆 盧秀燕 護理師

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