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新光三越氣爆後外牆殘破 新光三越出動吊車趕工清理

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，今持續進行掉落物清除。記者／陳秋雲攝影
新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，今持續進行掉落物清除。記者／陳秋雲攝影

新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，市府昨限期今天內排除外牆危險物，3月15日前提出公安加強防護措施計畫。業者這幾天已出動大型吊車，清理有掉落風險的外牆建材，今也持續進行。

新光三越昨天說，因為有些部分必須要搭建鷹架才能施作，因此向市府提出建物外牆整修施工架申請。不過因市府都發局認為申請書尚缺乏施工項目等5項內容，昨已退件，新光三越必須趕在今天再重新申請。

市府表示，氣爆後新光三越的建築物外牆、梁柱與樓地板變形破損，升降設備損壞，當時已要求新光三越委託專業技師或建築師，提送認證安全文件，立即提出加強防護措施，但業者未提出，16日二度發函，要求業者維護公共安全；針對有掉落風險的危險物品，限期今天內移除。

新光三越說，已委託專業建築師和技師，一定會配合市府，把安全做好。

新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，今持續進行掉落物清除。記者／陳秋雲攝影
新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，今持續進行掉落物清除。記者／陳秋雲攝影

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