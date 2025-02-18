獨／新光三越氣爆原因未明 裝潢業懷疑：殘存瓦斯累積密閉環境釀禍

新光三越發生氣爆，至今原因未明。不過，裝潢業和結構技師業界已傳出一種可能引爆的說法，就是欣中天然氣公司雖在3天前的10日就已拆表，但遺留在管線內的瓦斯限於現場屬於密閉環境，並沒有得到良好的宣洩，導致一有工具、電燈等的開啟，一個小火花就能引爆。

據裝潢業者透露，百貨公司在改裝裝潢時，為了避免作業空間的氣味和粉塵影響到其他空間，都是採「分區管理」把在改裝作業的區域完全用隔板等包覆起來，而且因冷氣也是相通的，因此連該區的冷氣也不開，空氣並不流通。

也因為這樣的作業方式，平常對施工的工人就極不健康，因為在施工區域裡空氣並不流通，很多膠水、裝潢材料都會散發有毒氣體。新光三越12樓小吃區因為要改裝，同樣也是包起來的。雖然天然氣公司在10日就拆表，但是在主供管連接幹管，再到各小吃店的各別支管內的瓦斯尚未得到適當宣洩，反而是不斷的洩出，累積在此密閉空間內。濃度在13日達到一個臨界點，並有人聞到瓦斯味，並因而引爆。

一位結構技師也說，就像家裡的水管一樣，水表總開關雖然關了，但水管裡還有水。因此他每次要長時間離開家，都會先把天然氣總開關關了之後，再打一下瓦斯爐，都還會有火，這樣才能把管內殘存的瓦斯宣洩掉。

一位裝潢業人士也說，小吃區的管線太多，且區域大，管線拉得長，即使拆了表，但是幹管和支管裡的瓦斯並沒有宣洩完，加上現場又閉密，很容易就點燃引爆。

他說，這也像是在地下室施工，因為空氣不流通，必須要拉引管，把汙濁空氣排出，才能保障施工人員安全一樣。這位裝潢業人士也說，希望新光百貨這次的氣爆能改變百貨公司歷來的作業方式，這也是一次令業界引以為戒的教訓。