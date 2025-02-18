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台中新光三越 拆破損外牆

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅林海／連線報導
新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，業者已出動大型吊車，清理有掉落風險的外牆建材。圖／民眾提供
新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，業者已出動大型吊車，清理有掉落風險的外牆建材。圖／民眾提供

新光三越台中店氣爆後，建築外牆破損，市府昨限期今天內排除外牆危險物，3月15日前提出公安加強防護措施計畫。業者已出動大型吊車，清理有掉落風險的外牆建材，昨向市府提出建物外牆整修施工架申請書，因缺乏施工項目等5項內容，昨已遭退件。

市府表示，氣爆後建築物外牆、梁柱與樓地板變形破損，升降設備損壞，當時已要求新光三越委託專業技師或建築師，提送認證安全文件，立即提出加強防護措施，但業者未提出，16日二度發函，要求業者維護公共安全；針對有掉落風險的危險物品，限期今天內移除。

都發局表示，業者應在3月15日前，提出修繕和加強防護計畫，設置安全走廊、外牆防護圍籬或防墜網等措施，經專業技師或建築師簽證，報請都發局備查。

業者連日出動大型吊車，檢視破損外牆，並清理有掉落風險的建材，新光三越昨向都發局提出建築物外牆整修施工架申請書。新光三越營業本部副部長謝英明說，已委請專業建築師評估，啟動安全防護計畫，確保大樓與周邊安全，目前先以吊車拆除危險物，其他需搭鷹架進行，將委託建築師配合，作好安全維護。

不過，都發局昨已退回新光三越申請書。都發局審圖發現，申請書缺乏施工項目、工法、動線、材料、機具等5項內容，要求盡速補齊書圖文件。

台中新光三越13日遭勒令停業至今，專櫃業者希望進入非氣爆層，盤點財損與領取產品與原物料。檢方表示，目前刑案現場為11、12樓與1樓部分廣場，其餘由市府行政管理。中市府表示，開放進入其他樓層前，須先經建築師認定結構無虞，確認所涉樓層、進出動線範圍等，確保安全。

新光三越表示，全力配合調查，盼釐清真相，將依專業技術標準修繕。

台中市 新光三越氣爆

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