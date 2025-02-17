快訊

長子、長孫都不在…柯文哲父親病逝 由「他」捧牌位移靈私人會館

藥華藥晚上八點半重訊記者會 說明仲裁賠償案進度事宜

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越送緊急搶修申請書 缺施工項目等5內容被中市府退件

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越氣爆今天邁入第5天，新光三越持續用吊車拆除易掉落物。圖／民眾提供
台中新光三越氣爆今天邁入第5天，新光三越持續用吊車拆除易掉落物。圖／民眾提供

台中新光三越氣爆今天邁入第5天，被炸破的12樓外牆，至今仍有殘骸碎片懸掛在半空中，十分危險。新光三越雖然歷經數日出動大型吊車清理部分有掉落風險的建材，下午並向都發局提出建築物外牆整修施工架申請書，但都發局已予退件，要求盡速補齊申請書圖文件並向都發局報備。

在13日爆炸案發生後，都發局隔天即通知新光三越，外牆及附掛物因工安事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查需保存證據外，其餘應立即拆除。新光三越也在14日隨即派遣吊車針對前廣場外牆的危險剝落物進行清理，包括外牆帷幕及鐵件等附掛物，今一早也出動大型吊車，持續清理部分有掉落風險的建材。

新光三越今也提出建築物外牆整修施工架申請書，但都發局審查發現，因申請書尚缺乏施工項目、工法、動線、材料、機具等內容，因此已予以退件，要求應盡速補齊申請書圖文件，並向都發局報備。另也要求必須在明天前完成危險物排除，且危險狀況排除後須檢附專業技師或建築師安全簽證，送都發局備查。

新光三越營業本部副部長謝英明下午受訪說，已委請專業建築師提出安全計畫，務必讓大樓和周邊都是安全的。而且，事實上前幾天已利用吊車拆除可以拆除的部分，但還有很多必須搭鷹架來進行，但這都只是安全維護中的一環而已，會委請專業建築師並配合都發局，把安全維護做到最好。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

遭疑對公安無積極作為 中市：商場大型檔期主動稽查

無薪假略降 勞動部：尚未有新光三越氣爆案廠商提出申請

新光三越氣爆重創腦部進ICU 11樓男樓管有望脫離呼吸器

遭質疑以往施工未申請 台中新光三越認「不完美的瑕疵」：有受到裁罰

相關新聞

新光三越送緊急搶修申請書 缺施工項目等5內容被中市府退件

台中新光三越氣爆今天邁入第5天，被炸破的12樓外牆，至今仍有殘骸碎片懸掛在半空中，十分危險。新光三越雖然歷經數日出動大型...

新光三越氣爆重創腦部進ICU 11樓男樓管有望脫離呼吸器

新光三越台中店氣爆發生時在十一樓工作的樓管姜姓男子腦部重創、身體多處骨折，緊急手術後已於昨晚清醒，脫離險境。醫院今天說，...

遭質疑以往施工未申請 台中新光三越認「不完美的瑕疵」：有受到裁罰

新光三越氣爆之後，3500位櫃位營業人員希望盡快能返回取貨及工作，新光三越百貨公司營業本部副部長謝英明說，已經委請建築師...

議員怒調不到新光三越裝修紀錄 台中都發局：往年都合格

台中新光三越13日發生氣爆釀4死37傷，台中市民進黨議員質疑新光裝修未申請「非首次」要求市府調新光三越近年裝修申報紀錄，...

新光三越台中中港店委請專業建築師 啟動安全防護計畫

針對台中新光三越中港店的意外事件，新光三越表示，持續全力投入善後工作，並將罹難者、傷者及所有受影響的顧客與同仁的需求視為...

新光三越氣爆見光輝 警48小時查「熱心人」明表揚11人

台中新光三越在13日發生氣爆意外，釀4死37傷悲劇，不過氣爆發生第一時間，不少熱心民眾見義勇為，協助載運傷者就醫、幫忙做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。