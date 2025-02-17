新光三越送緊急搶修申請書 缺施工項目等5內容被中市府退件

台中新光三越氣爆今天邁入第5天，被炸破的12樓外牆，至今仍有殘骸碎片懸掛在半空中，十分危險。新光三越雖然歷經數日出動大型吊車清理部分有掉落風險的建材，下午並向都發局提出建築物外牆整修施工架申請書，但都發局已予退件，要求盡速補齊申請書圖文件並向都發局報備。

在13日爆炸案發生後，都發局隔天即通知新光三越，外牆及附掛物因工安事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查需保存證據外，其餘應立即拆除。新光三越也在14日隨即派遣吊車針對前廣場外牆的危險剝落物進行清理，包括外牆帷幕及鐵件等附掛物，今一早也出動大型吊車，持續清理部分有掉落風險的建材。

新光三越今也提出建築物外牆整修施工架申請書，但都發局審查發現，因申請書尚缺乏施工項目、工法、動線、材料、機具等內容，因此已予以退件，要求應盡速補齊申請書圖文件，並向都發局報備。另也要求必須在明天前完成危險物排除，且危險狀況排除後須檢附專業技師或建築師安全簽證，送都發局備查。

新光三越營業本部副部長謝英明下午受訪說，已委請專業建築師提出安全計畫，務必讓大樓和周邊都是安全的。而且，事實上前幾天已利用吊車拆除可以拆除的部分，但還有很多必須搭鷹架來進行，但這都只是安全維護中的一環而已，會委請專業建築師並配合都發局，把安全維護做到最好。