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氣爆後櫃位取貨與人員安置 新光三越：等安全防護計畫通過

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越營業本部副部長謝英明說，將盡快提出安全防護計畫。記者黃寅/攝影
新光三越營業本部副部長謝英明說，將盡快提出安全防護計畫。記者黃寅/攝影

新光三越氣爆之後，3500位櫃位營業人員希望盡快能返回取貨及工作，新光三越百貨公司營業本部副部長謝英明說，已經委請建築師擬定安全防護計畫書，並盡快提出，向市政府申請，在安全無虞下，才能讓櫃人員返回。

對於事故發生的原因，謝英明說，他們真的也非常希望能夠了解，但是現場的鑑定是由消防局人員進行，他們沒有辦法進入，無從了解事情是如何發生的。

他說，他們希望人員能夠得到安置、大樓能夠安全，以及事情發生的原因和調查都能夠得到一個非常好的處置。

謝英明說，對於大樓的安全維護，前幾天已經動用吊車處理，還有的必須搭鷹架，他們會委請專業的建築師來處理。

他說，如果大樓不安全，櫃位的服務人員加上新光三越自己的員工有將近4000人，他們每天在大樓進出，如果不安全也不可能獲得好的安置。

新光三越自己的員工現在是留在家裡，而且有薪水至於櫃位的服務人員，他們也跟廠商取得聯繫，每一個公司有不一樣的安置計畫。

對於有民代質疑新光三越歷來的改裝並沒有完整的都送出施工計畫。謝英明坦承，也許有不完美的瑕疵，有受到裁罰的部分他們都虛心地接受並改善。

他說，對於預防掉落的部分，以及是否要加防護網等，這些有關安全的防護計畫，他們會處理，一定要做到安全，好對民眾和附近的住戶有交代。

對於為何今天不是由營業本部長曹美虹來發言？新光三越說那是因為曹美虹生病了，因此今天她休息。

台中市 新光三越氣爆

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