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議員怒調不到新光三越裝修紀錄 台中都發局：往年都合格

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員怒批調不到台中新光三越裝修申報紀錄，並要求氣爆意外業者與市府要負全責。記者黃仲裕/攝影
台中市議員怒批調不到台中新光三越裝修申報紀錄，並要求氣爆意外業者與市府要負全責。記者黃仲裕/攝影

台中新光三越13日發生氣爆釀4死37傷，台中市民進黨議員質疑新光裝修未申請「非首次」要求市府調新光三越近年裝修申報紀錄，都發局長李正偉指出，新光三越之前裝修有申請紀錄，去年公安稽查也均合格。

民進黨議員江肇國、張家銨與周家鴻質疑市府長年未主動查核，涉行政怠惰，爆重大公共安全危機，新光三越和台中市政府都要負責。

議員批評台中市政府長期放任「供公眾使用建築物」的公安管理，造成廠商抱僥倖心態不依法申請裝修。

三位議員聯合向市府申請新光三越近三年來的裝修施工申報紀錄，但市府目前尚未提供，讓議員們代表不滿。

台中市都發局長李正偉說，新光三越之前裝修有申請紀錄，去年公安稽查也均合格。

台中市 新光三越氣爆 議員

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