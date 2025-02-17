新光三越台中中港店委請專業建築師 啟動安全防護計畫

針對台中新光三越中港店的意外事件，新光三越表示，持續全力投入善後工作，並將罹難者、傷者及所有受影響的顧客與同仁的需求視為首要考量，持續關懷與協助。

新光三越為維護公共安全，新光三越已於第一時間進行危險搶災，關於建築結構安全，新光三越已委請專業建築師進行專業評估，啟動安全防護計畫，以確保後續流程可盡快展開。

針對此次意外事故，新光三越表示，衷心期盼事件真相早日釐清，全力配合調查。新光三越始終將顧客與同仁的安全置於首位，後續將依循專業技術標準進行修繕，並配合公部門指示，確保各項作業皆符合安全規範。新光三越誠摯感謝社會各界的關心與支持，並將以嚴謹的態度與最高標準完成修繕工作，守護顧客與同仁的安全。