新光三越氣爆見光輝 警48小時查「熱心人」明表揚11人

台中新光三越在13日發生氣爆意外，釀4死37傷悲劇，不過氣爆發生第一時間，不少熱心民眾見義勇為，協助載運傷者就醫、幫忙做CPR心肺復甦術、指揮交通等，市府委由第六警分局協助找出這些「熱心人」，六分局花48小時調閱監視器、訪查民眾，整理出19人名單，經市府過濾後，明天預計由市長盧秀燕表揚其中11人。

台中新光三越氣爆案引發國人關注，案發時不少民眾見義勇為的善舉，已陸續經由媒體曝光，包括協助在現場對傷者做CPR的彰化基督教醫院蘇姓、郭姓護理師情侶、工地土木技師，拿水瓶協助幫傷者降溫的高姓餐廳父子，載運澳門2歲女童就醫的蔡姓退休人員等，也讓國人在不幸意外中，看到人性光輝。

市長盧秀燕也在第一時間指示市府單位，訪查這些見義勇為的「熱心人」，將公開表揚善行義舉。

第六警分局在案發後，除了馬不停蹄配合檢方指揮，通知涉案工班、欣中天然氣、新光三越人員到案配合調查案發原因之外，也調閱周邊監視器，掌握熱心助人的人士身分，經過48小時過濾後，整理出19人的名單，提供給市府。